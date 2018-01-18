Как найти компромисс в начале отношений

Без компромисса нельзя построить отношения, но во всем уступать своему партнеру — тоже не вариант. «Я каждый день ем только свежее»

Если ваш мужчина прикидывается заядлым гурманом и говорит, что ни в коем случае не будет сегодня есть вчерашний ужин, то не стоит идти у него на поводу, иначе вы рискуете остаток своей семейной жизни провести у плиты. Оно вам надо? — Вряд ли. Если ваш мужчина хочет новой еды каждый день, пусть ходит в ресторан. И желательно с вами. «Не мужское это дело»

Универсальная фраза, которая может относиться вообще ко всему. Если он отвечает так на добрую половину ваших просьб что-нибудь сделать, то пора объяснить, что работа по дому не бывает «мужской» и «женской». И ничего ужасного не случится, если после ужина он разок помоет посуду. «Я так решил»

А вас спросить забыл. Вы не рабыня Изаура, он не ваш начальник, а крепостное право отменили в 1861 году. У вас партнерские отношения, а не Домострой. Так что, в следующий раз неплохо будет с вами посоветоваться. «А мне надо сейчас»

«Я так привык» Обычно такая фраза означает, что вам нужно немедленно все бросить и пойти делать то, что ему надо. Например, заниматься с ним сексом. Регулярно отказывать мужчине в любви и ласке — скользкий путь. Но помните о том, что у любой женщины есть право не хотеть заниматься сексом прямо здесь и сейчас. И никто не имеет права вас принуждать (а кто попытается, тот Харви Вайнштейн ).

Он привык ужинать за компом, складировать грязную посуду в раковине и торчать в душе по 40 минут. Все это было замечательно, когда он жил один. Теперь вы вместе, и ему придется с вами считаться. Так что, отмазка про привычки больше не работает, увы. «Я никому ничего не должен»

От мужчины, у которого на вооружении всегда есть эта фраза, нужно бежать. Потому что каши с ним не сваришь: он слишком самовлюблен для всей этой ерунды, вроде отношений. «А вот моя бывшая…»

Если он вас все время с кем-то сравнивает, не стоит это терпеть. Жить в условиях вечной конкуренции с (ну скорее всего) незнакомым человеком как минимум непросто. А мужчина, который начал свой сравнительный анализ с первых дней вашей совместной жизни, вызывает большие подозрения.