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Тест: ваш характер по группе крови 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Тело Дженнифер"
В Японии убеждены, что группа крови может рассказать о человеке гораздо больше, чем знак зодиака. Даже при приеме на работу часто первым делом выясняют группу крови потенциального сотрудника.
Группам крови посвящаются обширные статьи в японских женских журналах: девушки таким образом узнают свою «совместимость» с потенциальным партнером. Гороскопы по группе крови транслируются по телевидению и печатаются в газетах.
В японской прессе группа крови — это один из главных параметров в биографиях звезд, его пишут сразу после даты рождения.
Хотите узнать о себе все по японской системе? Тогда предлагаем вам пройти наш экспресс-тест. Один клик, и вы узнаете про себя что-то новое.
Психология , Тесты
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