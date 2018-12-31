Тест: ваш характер по группе крови

В Японии убеждены, что группа крови может рассказать о человеке гораздо больше, чем знак зодиака. Даже при приеме на работу часто первым делом выясняют группу крови потенциального сотрудника.

Группам крови посвящаются обширные статьи в японских женских журналах: девушки таким образом узнают свою «совместимость» с потенциальным партнером. Гороскопы по группе крови транслируются по телевидению и печатаются в газетах.

В японской прессе группа крови — это один из главных параметров в биографиях звезд, его пишут сразу после даты рождения.

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