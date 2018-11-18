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Тест: что обсуждают за вашей спиной
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Тест: что обсуждают за вашей спиной 

Рамблер 18 ноября 2018
Фото: depositphotos.com
Постоянное позитивное общение с людьми — сложная и практически нереальная задача. Даже при всех стараниях, не всегда окружающие захотят открыто продемонстрировать реальное отношение к вам. Часто человеку в лицо говорят одно, а вот за глаза о нем рассказывают совсем другое. Бывает, что эти сплетни доходят до адресата, и тогда неудобно становится всем. Ведь не секрет, что хорошее не скрывают и открыто говорят человеку, а вот за спиной обсуждают в основном что-то не очень приятное.
Иногда нам хочется узнать, что на самом деле думают о нас люди вокруг. Но чаще, конечно, страшно и расстраиваться не хочется.
А вы задумывались когда-нибудь о том, какие слухи ходят о вас и почему?
Предлагаем вам пройти тест и узнать, о чем секретничают у вас за спиной окружающие люди.
Настоятельно рекомендуем вам отнестись к результатам теста с долей юмора. Ведь все мы воспринимаем людей через призму своих эмоций и представлений, поэтому не всегда можем правильно оценить их поступки и слова.
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