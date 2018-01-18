4 стадии сексуальных домогательств: как их распознать

Треть женщин, столкнувшихся с домогательством на рабочем или учебном месте, никому об этом не рассказывают, считая, что их могут обвинить в провокации или лишить определенных привилегий. Студентки боятся признаться, что им обещают хорошие оценки за секс, служащие боятся увольнения. Увы, если на проблему не обращать внимания — она не исчезнет. К счастью, времена меняются. Хоть мы пока в России не дождались отдельного закона, подразумевающего наказание за сексуальное домогательство на рабочем месте, все же можем защитить себя.

Распознать некорректное поведение в свой адрес несложно, если постоянно не отмахиваться от тревожных «звоночков». Чтобы обезопасить себя, ознакомься с стадиями развития домогательств, которые определили психологи. 1. Мысль

Твоя грудь в этом декольте выглядит шикарно! Для того, чтобы некий человек пошел на нарушение пространства и личной жизни, для начала он должен поверить в то, что у него есть на это право; что он может получить то, что хочет. Для начала «хищник» узнает свою жертву. В этом может быть замешано одностороннее сексуальное влечение, о котором жертва даже и не подозревает. На первом этапе нападающий просто не может выбросить жертву из головы и фантазирует о сексе, разумеется, желая доминировать. Стоит запомнить, что это обусловлено стремлением к власти и контролю, а никак не любовью. Основатель сервисной компании CooperComm Кен Купер предлагает использовать шкалу Купера — систему, предназначенную для определения уровня домогательств. Согласно этой шкале, первая стадия называется «Эстетическая оценка». Это неагрессивные комплименты в отношении физических или сексуальных особенностей, например:

Сюда же относятся присвистывание, хитрые улыбки и подмигивания. Сами по себе они не несут никакого вреда. А вот если ты покажешь, что тебе эти комментарии не нравятся, а они продолжатся — это верный признак того, что все может развиваться в худшую сторону и постепенно перейти в стадию «Ментального ощупывания». На этой стадии тебя буквально раздевают глазами. Физического контакта между вами еще нет, но ощущается он примерно так же. Часто «хищник» неверно считывает сигналы, которые передает жертва. Ты пытаешься просто быть милой и вежливой, а он интерпретирует это как призыв к действию. 2. Игра

На этом этапе тебя втягивает в игру «кошки-мышки». Чтобы показать власть, «хищник» демонстрирует свою силу, влияние, деньги и контроль над окружающими. Он то отступает, то наступает вновь, чтобы разжигать интерес.

Время от времени он начинает вбрасывать пошлые шутки и неуместные предложения, чтобы отследить реакцию. Чем больше шокирована или удивлена жертва, тем соблазнительнее это выглядит в глазах нападающего. Если же не проявить особого интереса, на этом этапе все может прекратиться, ведь это не соответствует желанию игры в доминирование и подчинение. 3. Наступление

Дальше «хищник» переходит к физическому прикосновению. Сначала это «социальное касание» — рука на плече или вокруг талии. Он просто подталкивает тебя, чтобы ты быстрее шла, или хочет похвалить за хорошую работу. По крайней мере, ты себя в этом убеждаешь. События развиваются дальше, и это перестает быть случайным прикосновением, может превратиться в объятие со спины или поглаживание бедер. Большинство жертв в такие моменты «замораживаются», и это только усугубляет ситуацию. С каждым физическим контактом граница приемлемости прикосновений сдвигается. Один из самых простых способов завлечь жертву — подарки. Это может быть что-то маленькое вроде небольшого украшения или сертификата, а порой может подразумевать, что «хищник» напишет тебе отличные рекомендации или предложит хороший контракт.

Кто-то говорит, что использованием власти можно считать и влюбленность в тебя человека — в таком состоянии он может сделать для тебя многое. Получается, что ты пользуешься властью над ним. С учетом этих обстоятельств, разумеется, понятие домогательств становится слишком растяжимым. 4. Насилие

Чтобы перейти к наступлению, «хищник» должен физически изолировать жертву, например закрытой дверью офиса. Жертве же будет казаться, что у нее нет выбора, кроме как согласиться на все, особенно учитывая все успехи и подарки, которые были на предыдущем этапе.

Помни, что любое сексуальное действие совершенно точно можно рассматривать как домогательство. И откровенные сексуальные предложения, и сталкинг, и требования немедленно прислать свои откровенные фото в обмен на его сексуальные фото. Требуй, чтобы человек немедленно перестал к тебе приставать, четко и корректно обозначь, что тебе это неприятно.

Если ты стала жертвой домогательства, постарайся обязательно подтвердить это доказательствами, например, аудио или видеозаписью, а также собрать свидетелей, не являющихся близкими родственниками. Имея на руках эти доказательства, ты можешь обратиться в полицию и подать иск в суд о компенсации вреда в случае возбуждения дела. Если тебе понадобятся услуги юриста, то можешь позвонить по Всероссийскому бесплатному телефону доверия для женщин: