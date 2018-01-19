Почему нельзя жалеть мужчину

Юля Инамора, колумнист

Мы часто удивляемся, почему женщины терпят бездельников, алкоголиков и даже тиранов. Неужели они так себя не любят? Дело в том, что очень часто виновата в этом чрезмерная жалость к мужчинам. Нам втолковали мамы/бабушки/подруги, что сильным полом разбрасываться нельзя, наоборот — опекать как маленьких детей. В итоге рядом может оказаться не мужчина-стена, а слабачок, за которого придется решать все проблемы.

Алкоголика жалеют, ведь он один пропадет, сопьется. Женщина рисует себе в красках эту ужасную картину, хватается за сердце от ужаса и продолжает тянуть на себе мужика, который напивается каждый вечер и уж точно не думает жалеть свою жену.

Бездельника жалеют, ведь негодяи-руководители не в состоянии оценить его таланты и способности, а на абы какую работу он не пойдет. Жалеть и поддерживать — так учили бедняжку более мудрые подруги, забыв сказать, что поддерживать имеет смысл этичного мужчину с целями, а не лоботряса, который целыми днями просиживает штаны перед телевизором.

Тирана жалеют, потому что находят ему массу оправданий: он устал, у него проблемы на работе, у него долги, поэтому он и сорвался. То есть сначала женщина жалеет мужчину, в результате этой жалости рождается оправдание, затем прощение, а чем все это потом оборачивается, мы знаем из многочисленных историй про домашнее насилие.

Жалость к мужчине не только делает самого мужчину слабее, лишает его возможности владеть ситуацией, что-то решать, но и женщине добавляет хлопот, ведь все жизненные проблемы, которые не решает мужчина, в конечном счете приходится решать ей. Многие женщины так и живут и уже настолько привыкли к многозадачности, что для них становится нормой и постоянная усталость, и отсутствие времени на себя.

«Муж и так старается как может. К тому же у нас ипотека. Стыдно просить у него отвезти меня на море (купить айфон, подарить новые серьги). Подумает, что мне только развлекаться хочется. А я ведь не такая. Пусть видит, что я его жалею». Знакомо? Вообще наши женщины любят жертвовать собой и своими интересами в любой непонятной ситуации. Боятся показаться слишком требовательными, слишком жестокими по отношению к мужчинам.

Со временем такое игнорирование своих интересов и желаний приводит к тому, что мужчина просто перестает их брать в расчет. Не просит — значит, не надо. Значит, ей достаточно и того, что он зарабатывает.

Некоторые особо наглые мужчины знают о женской жалостливости по поводу и без и начинают манипулировать этим чувством, специально вызывать чувство вины. Отсюда мы и получаем огромное количество семей, в которых мужчина проводит время на диване перед телевизором, а женщина тащит на себе все, да еще и думает, как бы тому мужу угодить.

Мы почему-то никогда не задумываемся о последствиях своего поведения. Нам же хочется как лучше, хочется проявить заботу, а получаем в итоге избалованных лентяев, не способных решить ни одну проблему. Конечно, заботиться о мужчинах надо, но забота эта должна проявляться не в жалости, а в поддержке. Если ваш мужчина не дурак, не бездельник, не убивайте в нем мужчину. Будьте ему поддержкой, опорой, мотиватором, вдохновителем, но не опускайтесь до жалости. Он же все-таки мужчина, а не бездомный котенок.