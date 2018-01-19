Психологический гермафродитизм: что это

Гермафродитами называют особей, имеющих первичные или вторичные признаки обоих полов. Редко, но такая аномалия встречается и среди людей. Однако существуют индивиды, которые не являются физиологическими гермафродитами, но которым присущи психологические особенности противоположного пола. Это явление называется психологическим гермафродитизмом. Гермафродитизм и неврастения

В чем причины психологического гермафродитизма? Феноменом психологического гермафродитизма западные психологи заинтересовались довольно давно. Так, Зигмунд Фрейд , изучая связь между гомосексуальностью и неврозами, обнаружил, что в каждом неврастенике присутствуют гомосексуальные черты. Его коллеги Вильгельм Флисс, Рихард фон Крафт-Эбинг и Дж. Садгер указывали, что мужчина-неврастеник страдает от угнетающих его женских черт, а женщина-неврастеник — от мужских. В некоторых случаях у этих людей встречались и вторичные признаки противоположного пола: недоразвитые гениталии у мужчин, неразвитость половых органов, увеличенный клитор и низкий тембр голоса у женщин. Правда, исследователям так и не удалось доказать, существует ли связь между данными патологиями и свойствами психики.

Между тем, согласно исследованиям, все мужчины неврастенического типа в детстве и подростковом возрасте ощущали себя неполноценными, в каком-то смысле подавляли в себе мужское начало. Например, они были трусливы, безвольны и покорны по отношению к старшим, демонстрировали робость и застенчивость в социальных ситуациях, у них отсутствовала агрессивность, которая традиционно считается признаком «настоящего мужчины».

В то же время у некоторых женщин с детства проявлялись черты эмансипированности, в том числе стремление подчинять себе представителей противоположного пола. Не говоря уж о таких чертах поведения, как ношение одежды противоположного пола (мальчики одеваются как девочки, а девочки — как мальчики).

По мнению ученых, причинами проявления в неврастениках женского начала могут быть нарушения опорно-двигательного аппарата, болезненность, замедленное развитие, различные расстройства. У женщин это может быть завуалированное желание стать мужчиной (например, чтобы избежать пренебрежительного к себе отношения). Симптомами этого могут быть вагинизм, половая фригидность, повышенная агрессия и многие другие патологии, имеющие невротическую природу. «Мужской протест» Адлера

Самый большой вклад в изучение психологического гермафродитизма ввел австрийский психолог и психиатр Альфред Адлер. В своей работе «Практика и теория индивидуальной психологии» (1910) он, в противоположность Фрейду, отказался от признания прямой связи между психологическим гермафродитизмом и биологическими факторами, установив, что эти факторы в лучшем случае имеют косвенное значение и что индивидуумы обоих полов выбирают ту более «мужскую» или «женскую» линию поведения, которая наилучшим образом служит их целям. Так, когда в обществе распространено доминирование мужского начала, выгоднее быть мужчиной, а не женщиной. Это Адлер называет «мужским протестом». У неврастеников «мужской протест» может проявляться в крайней форме.

Адлеровская концепция мужского протеста выглядит следующим образом: а) ощущение неполноценности из-за наличия женских признаков на данный момент; б) цель для достижения в будущем мужской силы и превосходства; с) стремление и продвижение от а) к б). Если Фрейд говорил о том, что субъект стремится к удовлетворению своего побуждения, то у Адлера он стремится к самосовершенствованию.

Личность, которой свойственные черты психологического гермафродитизма, может развиваться различным образом. Мальчик, которому свойственна «женственность», скорее всего, будет избегать традиционно мужских игр и занятий, возможно, реализует себя в какой-нибудь гуманитарной сфере — искусстве, музыке и проч. Девочка с чертами «мужественности» часто с детства занимается спортом, предпочитает друзей противоположного пола, носит одежду, похожую на мужскую, нередко выбирает традиционно мужские профессии — например, водитель, пилот, полицейский, адвокат.

При этом ошибочно считать, что все люди с проявлениями психологического гермафродитизма гомосексуальны или бисексуальны. Даже если в их организме преобладают «противоположные» гормоны, у них может быть и вполне нормальная половая ориентация, другое дело — их роль в семье. Женственный мужчина, вероятнее всего, будет под контролем у жены, а мужественная женщина будет стремиться управлять мужем. Если они не найдут подходящих партнеров, которые примут их правила игры, то могут вообще остаться одинокими.