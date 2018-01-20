Как перестать бездумно тратить деньги

Скажите, вы тоже замечали за собой такую особенность, что сначала вы скупаете кучу ненужных вещей и дорогостоящих продуктов, большую часть из которых потом выбрасываете, а затем удивляетесь, куда уходят все деньги и почему вам катастрофически не хватает средств на месяц. Разбираемся, почему это происходит и как обезопасить себя от необдуманных трат.

Психологи утверждают, что существует четыре реальные причины, почему мы пытаемся скупить кучу ненужных нам вещей. Безрадостное детство

Те, кто родился в 80-х, наверняка помнят, какой была жизнь, и приходилось, скажем, ту же самую одежду или обувь носить несколько сезонов подряд. Просто у большинства людей не было другого выхода. И когда все изменилось, а возможностей стало больше, они тут же ринулись скупать те же самые товары, пытаясь компенсировать ту неловкость, которую испытывали в детстве. Определенная терапия

Многие воспринимают тот же шопинг как определенную терапию и покупают очередную кофточку, которую никогда не наденут, десятые туфли, которые в лучшем случае выйдут в свет один раз, или пятнадцатую сумочку, которую, в принципе, ждет та же участь, что и ее предшественниц. Она просто аккуратно перекочует на полку и будет там стоять, пока о ней однажды не вспомнят. Эмоциональная зависимость от вещей

К сожалению, мы живем в обществе потребления и зачастую покупаем те или иные товары просто потому, что в рекламе их так красочно презентовали, что мы просто не смогли пройти мимо. Стоит ли говорить, что такие покупки не всегда бывают удачными? Попытка выглядеть лучше в глазах окружающих

Многим людям до сих пор важно мнение окружающих, поэтому они стараются следовать модным тенденциям и приобретать те вещи, которые актуальны на данный момент. И неважно, что через сезон эти покупки будут никому не нужны, главное — сейчас показать, что вы в курсе модных направлений.

Можно ли с этим бороться? Конечно! Для начала научитесь определять, что вы действительно хотите на данный момент.

Начинайте анализировать с самого начала. Например, вкусный завтрак, наряд, который вас красит, идеальный макияж, дорогу на работу без пробок, продуктивный день и приятный вечер с друзьями. Варианты могут быть разными, все зависит от ваших потребностей и настроения. Как видите, это не так уж и сложно. Тут главное — не зацикливаться вокруг очередных покупок, а сконцентрироваться на собственных ощущениях.

Чтобы было понятнее, мы составили пять основных пунктов, которые помогут вам определиться, действительно ли вы хотите приобрести ненужную вам вещь или попробуете перестроить свою жизнь.

1. Разберитесь со своими мыслями и определите истинные желания. Подумайте, действительно ли вам так нужна эта вещь или ваши мечты изменились и то, что вам казалось жизненно необходимым еще вчера, сегодня уже утратило свою актуальность и на первый план вышли совсем другие потребности. Чаще устраивайте так называемый мозговой штурм, который поможет избавиться от ненужных мыслей и посмотреть на ситуацию под другим углом.

2. Посвящайте больше времени себе. Например, займитесь йогой, найдите себе хобби по душе или просто ежедневно гуляйте по вечернему городу. Очень важно, чтобы вы могли остаться наедине с собой и своими мыслям, а также достичь внутренней гармонии.

3. Старайтесь жить как можно медленнее. К сожалению, в наше время все куда-то спешат и хотят успеть как можно больше. Особенно эта тенденция очень заметна в мегаполисах, где людям некогда остановиться, оглянуться вокруг и подумать о том, чего же они действительно хотят от этой жизни. Это приводит к стрессу и недовольству собой. Поэтому пересмотрите свой график, возможно, вам стоит расставить приоритеты правильно и отказаться от какого-то нового проекта, чтобы иметь больше свободного времени.

4. Не пытайтесь справиться с негативными эмоциями (грустью, досадой, раздражением, агрессией и другими) с помощью новых покупок или большого количества вредных продуктов. Не стоит заедать стресс или компенсировать неудовлетворенность новой одеждой, это не принесет положительного результата. Да, на миг вам станет легче, но потом к неприятным эмоциям добавится еще и чувство вины, что вы не сдержали себя в руках.

5. Обратитесь к коучу или психологу, которые помогут вам разобраться в себе, лучше понять свои желания, а также научат видеть радость в простых вещах. Ведь этого так не хватает в нашей жизни!