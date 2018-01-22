За что вы не должны чувствовать себя виноватой

Бывают такие ситуации, вспоминая которые вы сначала краснеете, потом бледнеете и пытаетесь сделать все, чтобы как можно меньше людей узнали о вашем позоре. Но так ли все страшно на самом деле или вы просто себя накручиваете? Мы выбрали несколько моментов, за которые вы не должны извиняться или испытывать чувство неловкости.

Сразу после диеты позволяете себе кусочек десерта. Ну или два

Если вы хотите себя побаловать чем-то вкусным, то почему нет? И вам не должно быть стыдно за то, что вы сорвались и теперь диета будет неэффективной. Иногда можно себе позволить запрещенные, но такие желанные продукты. Главное, чтобы это не стало регулярным. Не подходите к телефону, даже когда видите десять пропущенных сообщений от подруги

Вы не можете быть на связи 24 часа в сутки, и это нормально. У вас есть своя жизнь и свои потребности, поэтому не стоит всякий раз бросаться к телефону или ежеминутно проверять электронную почту и социальные сети. Просто дайте себе передышку, а подруге перезвоните потом, когда закончите со своими делами. Не можете навещать родителей так часто, как им бы того хотелось

Многие люди начинают себя корить за то, что не уделяют достаточно времени или внимания своим родителям, особенно если живут с ними в разных городах или даже странах. Увы, но жизнь часто разделяет людей, и это естественный процесс. Вы же не хотите перечеркнуть свои мечты и вернуться в отчий дом, лишь бы доставить удовольствие другим людям? Иначе вы просто будете жалеть об упущенных возможностях и о том, что жизнь пошла не по тому сценарию, как вы хотели. Тратите последние средства на что-то безумно дорогое

Если вы откладывали деньги на что-то глобальное, но потом вдруг решили спустить все средства на сумочку из новой коллекции или последнюю модель смартфона, то в этом нет ничего плохого. Ведь эти вещи приносят вам радость, а на крупную серьезную покупку можно еще накопить, поверьте. Ваши внешность и образ жизни не такие, как у всех

То, как вы выглядите, — это полностью ваш выбор, и лишь вам решать, быть стройной или пышнотелой, иметь роскошные локоны или сделать короткую стрижку. Главное, чтобы вам было комфортно и приятно. То же самое касается и вашего образа жизни. Если, скажем, вас манит неспешное времяпрепровождение где-то вдалеке от мегаполиса, то не стоит становиться «белым воротничком» и целый день просиживать в офисе только потому, что так принято. Не скрываете радости, что вам повезло больше, чем другим

Вы не должны оправдываться за свой успех! Даже если у окружающих вас людей не ладятся дела на работе или личная жизнь трещит по всем швам, вам не стоит чувствовать себя виноватой и пытаться подстроиться под их настроение. Наоборот! Гордитесь тем, как складно у вас все получается. Не стесняетесь разорвать отношения, если видите, что человек вам не подходит

В жизни бывает так, что однажды мы просыпаемся и понимаем, что не любим больше того человека, который находится рядом. Но почему-то испытываем чувство вины и боимся его ранить своим признанием. В итоге лишь усугубляем ситуацию и становимся несчастными. Если ваши чувства прошли (увы, так бывает), то лучше честно, но аккуратно скажите об этом партнеру. Отказываете кому-то в помощи

Вы можете отказаться что-то делать и не обязаны объяснять свое решение. Иногда даже полезно сказать твердое «нет», чтобы вас не сочли безотказной и не сели на шею, как это часто бывает. Всегда говорите лишь правду, какой бы она ни была

Вам не стоит испытывать муки совести за то, что вы стараетесь быть честной прежде всего перед самой собой и высказываете людям правду, какой бы горькой она ни была. Ситуации, конечно, бывают разные, однако вы же знаете, что информацию можно преподнести так, чтобы не обидеть человека.