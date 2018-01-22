Что заставляет женщин тащить на себе весь дом

Задавшись вопросом, почему всю домашнюю работу до сих пор в основном выполняют женщины, наш колумнист — психолог Ольга Романив пришла к неожиданному выводу.

Ольга Романив, основатель и руководитель Клуба знакомств «Классика отношений», психолог и писатель:

— Проще всего, конечно, списать все на «гендерные стереотипы». Так сложилось исторически, что девочкам дарят кукол, коляски, игрушечную посудку и наборы для рукоделий, а мальчикам солдатиков, конструкторы, самолеты и машинки. И те же самые игрушки, только в увеличенном размере и с полным набором функций, сопутствуют уже взрослым мужчинам и женщинам в течение всей жизни.

Но вот вы осознали этот стереотип и даже купили себе большую машинку и на работе возглавили дивизию солдатиков. Зачем вы продолжаете мыть полы и гладить наволочки по ночам?

Что характерно, семейным отношениям на пользу это не идет. В семьях, где домашний труд (весь или частично) удалось перевесить на мужчину или специально нанятый персонал, вероятность разводов не выше (пожалуй, что и ниже), чем в семьях, где женщина ответственно продолжает исполнять исторически ей определенную миссию. Чистота и уют в доме, разнообразие блюд — это, безусловно, важная составляющая семейного счастья. Но если вложенные в это усилия оборачиваются хронической усталостью или нехваткой времени на любовь к мужу, это тревожный знак.

А давайте на минуточку допустим, что мы перепутали причину со следствием. А вдруг вы недостаточно любите мужа и стараетесь скрыть это от самой себя, демонстрируя любовь через «старания по дому»? Заодно и оправдание для нелюбви формируется: «Я для него стараюсь-стараюсь, а он неблагодарный». Или вы мужа любите, но у вас с ним не совпадают сексуальные темпераменты: ему надо заниматься любовью каждый день, а вам достаточно раз в неделю? А остальные шесть дней в неделю вы варите борщи, драите полы и гладите носки, дожидаясь, пока любимый не уснет (чтоб не приставал).

Стартовая причина яростной и беспощадной любви к домохозяйству у каждой своя, но в целом все они сводятся к избеганию близости. Накопленные обиды и претензии не находят выхода, каждый предпочитает носить их в себе. В такой ситуации человеку легче загрузить себя делами, перенаправляя сексуальную энергию в другое русло. В итоге близости с супругом хочется все меньше и меньше. Круг замыкается: чтобы избегать близости, нужно уйти в работу (домашнюю — она ближе всего); поскольку муж этого не ценит (он же секса хотел, а не борща), жена обижается; очередная обида приводит к еще большему взаимному удалению — и секса уже не хочется совсем…

Постепенно перестав чувствовать себя привлекательными, такие женщины навсегда отказываются от секса и ищут дополнительных эмоций в сериалах или телефонных разговорах с подругами. Или в домашней работе: они подсознательно стараются «навести порядок» в своей жизни. В итоге семейная лодка дает трещину. Женщины недовольны своими мужьями, а те, в свою очередь, перестают ценить своих жен. Браки распадаются.

Можно ли помочь супругам что-то изменить в этой ситуации? Безусловно, можно. Вот несколько простых советов, которые вам пригодятся. Шаг 1. Повысьте свою сексуальную грамотность и найдите выгоду от секса

Грамотный сексолог расскажет о пользе секса в вашей жизни, женских сексуальных энергиях, данных природой для выравнивания отношений в паре. Самостоятельно расширяйте знания о сексе — запишитесь на вебинары по женским практикам, читайте соответствующую литературу. Шаг 2. Переместите вектор самореализации с хозяйства на отношения с мужем

Избавьтесь от неверной расстановки приоритетов. Если у вас есть свободный вечер, закажите с мужем еду на дом и отложите уборку квартиры, чтобы насладиться обществом друг друга. В противном случае, стараясь выполнить в одиночку дела на работе и дома, вы накапливаете усталость и теряете женскую энергетику. Шаг 3. Заранее запланируйте и освободите время для секса

Сексологи предлагают заранее планировать дни, когда вы можете побыть только вдвоем. Хотя бы раз в неделю найдите время для полноценного секса. Устройте «сексуальную ночь» с субботы на воскресенье, дав себе полное право отоспаться на следующий день. После такой ночи вы сможете всю неделю проживать яркие ощущения и с нетерпением ожидать следующего раза. Шаг 4. Сделайте секс элементом утреннего пробуждения

Ничто так не оздоравливает и не тонизирует организм, как утренний секс. А заряд бодрости и хорошего настроения на весь день вам будет гарантирован. Шаг 5. Составьте список домашних обязанностей между вами и супругом

Ни в коем случае не переносите этот пункт ближе к началу списка! Никогда причиной развода не служил недостаток чистоты в доме, а неудовлетворенные сексуальные потребности мужа — очень часто. Обговорите с мужем совместное выполнение дел — можете так и объяснить: это чтобы выкроить время и силы для секса. Шаг 6. Будьте спонтанны в желаниях

Не отказывайтесь от случаев, когда желание нахлынуло на вас внезапно. Ванна и совместное с мужем принятие душа могут стать прекрасным вариантом для спонтанного занятия сексом. Даже секс в процессе уборки или приготовления ужина — это тоже хорошо! И пусть все горит и пылится.