5 внешних признаков того, что женщина счастлива

Есть ли какие-то отдельные признаки, которые смогут подсказать незнающему человеку, что перед вами довольная жизнью женщина? Или же наоборот та, кто уже погряз в депрессии и рутине?

Вместе с психологом, Кирой Голубевой, разбирались, как отличить счастливую женщину от несчастной, опираясь на внешние признаки. Волосы

Начнем, пожалуй, сверху, а именно с головы. Здоровые волосы — очень яркий пример того, что женщина счастлива и удовлетворена. У счастливых женщин, как правило, хорошее состояние волос. В случае же с женщинами, которые находятся в стрессовом состоянии, вы шикарных локонов не увидите.

В выборе причесок счастливые женщины могут позволить себе некоторую небрежность, выбивающиеся непослушные пряди и прочие прелести укладок на скорую руку. Несчастные женщины, наоборот, придерживаются строгих причесок и идеальных форм, когда все максимально убрано, а один волосок плотно прилегает к другому. Никаких вольностей, и больше лака, чтобы ничего не растрепалось!

Еще один пункт, связанный с волосами: женщины, которые нестабильны в своем эмоциональном состоянии и находятся в поисках себя, очень часто меняют цвет волос и стрижки. Счастливые женщины наоборот редко изменяют своему внешнему виду, их и так все устраивает. Внешний вид Счастливые женщины всегда выглядит выспавшимися! Вне зависимости от того, сколько часов они уделяют на здоровый сон, а сколько бодрствуют — у них всегда цветущий вид людей, которые проводят в забытье ровно столько времени, сколько предписано врачами. Несчастных женщин всегда можно определить по осунувшемуся и уставшему внешнему виду, и даже несмотря на то, что они, возможно, могут себе позволить сон до обеда. Макияж

В макияже счастливые женщины очень часто делают акцент на глаза. Да, это, возможно, те самые барышни, которые засматривают видеоуроки по рисованию идеальных стрелок и смоки айс, и экспериментируют с новыми бьюти трендами.

При разговоре с ними, вы можете обратить внимание на то, что они никогда не отводят взгляд и всегда стараются смотреть в глаза собеседнику. Тоже самое при ходьбе — взгляд всегда направлен прямо, голова поднята высоко.

Женщины в депрессии, конечно, тоже могут делать макияж, но чаще всего он незаметный, без каких-либо ярко выраженных акцентов.

Они не выделяют глаза, а при разговорах смотрят исподлобья или в сторону, при ходьбе их глаза устремлены под ноги. Маникюр

Счастливые женщины следят за ногтями и делают маникюр, чем опять же особо не отличаются от несчастных женщин. Однако с той разницей, что для женщин в депрессии, маникюр — это обязательный обряд, как чистка зубов, в который они не вкладывают никакой фантазии, а делают его механически.

Баблногти — это, конечно, интересно и хорошо, но всегда можно ограничиться простым френчем и дело с концом. Одежда

При выборе гардероба счастливые женщины придерживаются простых правил — одежда должна выгодно подчеркивать достоинства и маскировать недостатки. Они отличаются разнообразием в цветовой палитре и выборе аксессуаров, явным увлечением модными трендами и желанием этим трендам соответствовать. Несчастные женщины используют одежду, как еще один способ защититься от мира. Они предпочитают мешковатые формы и темные тона. Да, оверсайз и черный цвет в моде, но они об этом если и слышали, то явно не руководствовались при выборе нарядов. Зачастую, они, даже имея подобающие ресурсы и возможности для того, чтобы следить за собой, находят оправдания, ссылаясь на бытовые моменты, дом, семью, работу и полное отсутствие времени.

Мы должны учитывать то, что стильные прически, грамотный макияж и тщательно подобранный гардероб — еще не показатель того, что внутри женщина чувствует себя также хорошо, как и снаружи. Возможно за всем красивым убранством скрывается неуверенность в себе, неудовлетворенность в работе и семейные неурядицы, которые в общем и целом подавляют её и заставляют чувствовать себя несчастной. И именно сияние, которое идет изнутри, выдает ту, которая живет в гармонии с собой, счастлива и радуется жизни каждую секунду существования.