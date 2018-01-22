Пять правил для тех, кто транжирит деньги

Как обращаться с деньгами, чтобы не тратить их до копейки и еще и откладывать: советы от Sobesednik.ru

Большинство россиян не копят деньги — таковых, по данным ВЦИОМ, 73 процента! Неудивительно, что, обещая начать новую жизнь, мы делаем упор на деньги, собираясь перестать тратить все до копейки и начать хоть что-то откладывать. Что лишнее и где взять на нужное

Решив научиться копить — неважно, по какой причине лично вам это нужно, — люди зачастую не знают, с чего вообще начать. Давайте начнем с определения, что для вас важно, а что не очень. И попробуем несколько разных способов оптимизации расходов, чтобы определиться, какой вам удобнее (а может, в итоге окажется, что пригодятся все).

Половиним расходы

Решив экономить и что-то откладывать, первым делом полагается начать с вредных привычек. Но на то они и вредные привычки, что совсем отказаться от них бывает непросто. Что ж, тогда просто урежем траты на них. Например, в день вы выкуриваете пачку сигарет и тратите на это 500–700 рублей в неделю. Урезав свою «норму» вдвое, отправьте 250–350 рублей в копилку. Вряд ли это будет такой уж большой проблемой — курильщики курят отнюдь не только когда физически в этом нуждаются, но и, например, когда скучно или за компанию. Вот от таких «необязательных» сигарет (а также кофе, десертов и пр.) и будем отказываться. Считаем, половиним расходы, откладываем. Выворачиваем холодильник

А теперь переходим к тому, что вроде бы нужно — к еде. Вы, конечно, покупаете больше, чем едите. Надо выяснить, что из приобретенного так и не попадает к вам на стол, а из холодильника отправляется с некоторой задержкой в мусорное ведро. В выходной закупившись продуктами, в пятницу вечером устройте ревизию: все, что не было съедено, попадает в разряд ненужного и должно быть вычеркнуто из списка покупок на следующую неделю. Деньги, не потраченные на это, отправляйте в копилку. И не удивляйтесь, если ненужным окажется полезное — например некоторые овощи, молочка и пр.

Кстати: Экономия — это не про бедность

Считать деньги — умение, нужное абсолютно всем, даже очень богатым людям. Собственно, как раз люди обеспеченные умеют это делать лучше. Слово «экономия» актуально не только для тех, кто еле сводит концы с концами. При определенных условиях экономия может стать образом жизни, который как раз и позволит дышать чуть свободнее. Ищем лишнее

Давайте наконец признаем, что бюджет уходит не только на то, что важно и нужно, но и на необязательные вещи. Тут надо проанализировать траты и свой образ жизни и определиться, что вытягивает из вас деньги без веской причины. Допустим, «тяжелый день» — понедельник вы регулярно отмечаете покупкой какой-то косметической мелочи. Воздержитесь от похода в магазин, а деньги, которые предполагали потратить там, положите в копилку. Или в среду у вас традиция — покупка тортика с последующим его поеданием дома перед телевизором. Не покупайте — положите эти деньги в ту же копилку. И так далее: пятничная пицца, ежеутренний кофе по пути на работу и пр. и пр. Вроде бы мелочи, а если начать откладывать то, что могло быть таким образом потрачено, окажется, что накопить на новые туфли или сумку не так уж и трудно. А чтобы еще облегчить себе задачу, прикрепите на копилку мотивирующую фотографию того, что потом купите на сэкономленное. Бюджет под лупой: принцип конвертов

По статистике лишь 24 процента россиян планируют начать что-то откладывать на черный день. Если вы — из их числа, вам пригодится несложный и удобный принцип конвертов. Он состоит из четырех обязательных шагов. Конверт 1: НЗ

Получив зарплату, вычитаем из нее 10 процентов. Полученную сумму убираем в конверт №1, а его в свою очередь — подальше. Это ваш неприкосновенный запас — то, что отложено совсем уж на черный день и, если он не наступил, тратам не подлежит. Конверт 2: обязательные траты

Второй конверт в большей степени виртуальный: туда отправляется сумма, которая должна быть потрачена на коммунальные услуги и другие обязательные регулярные платежи — проездной, оплата школьных обедов, детского сада, ипотека и пр. Оплачивайте все это сразу или откладывайте в конверт №2, если получаете зарплату дважды в месяц. Конверт 3: приятности

Определитесь с тем, сколько будете тратить на всякие приятные вещи типа театра, похода с детьми в кино, кафе и пр. Не до развлечений? По возможности все-таки выделите какую-то сумму, психологи не советуют совсем ограничивать себя и близких во всем. Кладите это в конверт №3 и тратьте, пока не кончатся. Если потратили, в другие конверты не залезайте! Конверты 4–7: на жизнь

Посчитайте оставшееся — это деньги, на которые вам придется жить следующие четыре недели (или две, если на работе выплаты происходят в два этапа). Разделите полученную сумму на четыре части и разложите по отдельным конвертам — по одному на неделю. Теперь вы реально представляете, на что можете рассчитывать. Как перестать быть транжирой

В условиях затяжного кризиса необходимость некой экономии осознают даже те, кто привык тратить все до копейки. О том, как выбраться из положения транжиры, объясняет психоаналитик Александра Гибинска:

— Казалось бы, все проблемы решатся, если не экономить, а больше зарабатывать. Но если со временем вы поняли, что доход вырос на порядок, а денег все равно в обрез, стоит обратить внимание, на что они уходят и почему для вас важно тратить заработанное именно на эти вещи. Про понты:

Самая распространенная ошибка — поддаться влиянию окружающих. Если вы покупаете смартфон последней модели, понимая, что 80 процентов его функций вам в принципе не нужны, вы покупаете маркер статуса, то есть усилитель собственной самооценки. То же самое можно сказать о любой модной новинке или о «вечных ценностях» типа дорогого автомобиля в кредит. Конечно, создатели рекламы едят свой хлеб не зря, но как только вам снова захочется отдать последнее за обладание мечтой, задумайтесь, почему вас зацепило и что именно вы стремитесь компенсировать. Про кредиты и наличку:

Если есть возможность не влезать в минус, лучше в него не влезать. Сейчас мы не рассматриваем случаи, когда речь идет о жизни и смерти или об оптимизации расходов при высоком уровне инфляции. Среднестатистический заемщик, который берет в банке кредит, вообще не задумывается о том, что его придется выплачивать, не говоря уже о переплате, которой хватило бы, например, на второй автомобиль. Ту же опасность представляют собой кредитные карты, так щедро предлагаемые банками. Конечно, вы будете горды, что солидная организация оказывает вам доверие и считает платежеспособным клиентом, но не успеете оглянуться, как окажетесь в финансовой кабале на долгие годы. Склонны к неконтролируемым тратам? Пользуйтесь только наличными деньгами, они вернут ощущение реальности. Думаете, что обязательства перед банком — единственное, что заставит вас воздержаться от немедленного разбазаривания зарплаты? Сила воли обойдется дешевле. Про скидки:

Еще одна опасная ловушка, в которую попадают транжиры: «Я экономлю свои деньги — никогда не пропускаю распродажи». Только подумайте, какое количество ненужных вещей вы приобретаете просто по случаю, пользуясь скидкой! Конечно, если вы действительно планировали обновить гардероб, но ждали предновогоднего падения цен — вы стратег. Если просто проходили мимо — вы представитель целевой аудитории. Про принцип «в день зарплаты можно все»:

Не поддавайтесь эйфории и не тратьте деньги сразу же, как только они у вас появились. Кажется, что теперь их много, и велика вероятность эффекта суперкомпенсации. То есть вы две недели держали себя в руках, а в день зарплаты решили: гулять так гулять. Конечно, в жизни всегда есть место маленьким радостям, но бюджет надо планировать. Про планирование:

Многие считают, что в жизни нет ничего более скучного, чем бухгалтерский учет. Но все-таки попробуйте пользоваться специальным приложением на телефоне. Или заведите красивый блокнот. Возможно, это позволит вам понять, на что вы собирались потратить деньги и что произошло с ними на самом деле.