Мэнспрединг: из-за чего мужчины раздвигают ноги

Менспрединг — мужская привычка сидеть, широко расставив ноги, стесняя при этом других пассажиров. Иногда мужчины сидят так, что соседям и справа, и слева тесно и неудобно. Термин менспрединг (manspreading — от слов мужчина и раскидываться) впервые появился в 1915 году в социальной рекламе, посвященной поведению в общественном транспорте, а в 2015 вошел в онлайн-версию Оксфордского словаря.

Конечно, всем интересно, чем вызвано такое специфическое поведение. Член Европейской и Российской профессиональной психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг заявил в интервью телеканалу «360»: «Я думаю, что с одной стороны это — анатомическая особенность.

С другой стороны, существует такой стереотип поведения мужчины.

Это врожденное качество, демонстрирующее мужскую сущность — половую принадлежность, или даже половое превосходство. Это не такая уж привлекательная поза. Она демонстрирует пренебрежение и превосходство по отношению к окружающим. И, поскольку речь идет об общественном транспорте, крупный мужчина, сидя так, занимает больше места, чем ему положено».

Во многих странах существует социальная реклама, призывающая сидеть по-другому. В Испании в автобусах анонсирован новый знак. На нем изображен мужчина с широко расставленными ногами, перечеркнутый красным крестом. В нью-йоркском метро раньше висели плакаты, осуждающие подобное мужское поведение.

Похожая реклама была и в других штатах и городах Америки, например, в Пенсильвании и крупнейшем городе штата Вашингтон, Сиэтле. Борьбой с менспредингом посредством плакатов и другой социальной рекламы обычно занимаются группы женщин.

Осуждение менспрединга часто критикуют. Женщины тоже часто занимают больше одного места, например, ставя сумки или пакеты не на пол, а рядом с собой. Но термина вуменспрединг нет, даже наоборот. Объяснять поведение человека любого пола врожденными психологическими качествами можно, но легче от этого все равно не станет. Хотя «захват» большего количества мест, чем нужно, это не мужское или женское поведение, а общечеловеческая невоспитанность.