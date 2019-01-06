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Тест: какой способ борьбы со стрессом вам подходит 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Психическое здоровье влияет на наши чувства, мысли и дела. А жизнь постоянно подбрасывает стрессовые ситуации. Не позволяйте им мешать вам.
Разным людям подходят разные методы борьбы со стрессом. Кто-то умеет абстрагироваться и посмотреть на собственную ситуацию со стороны, кто-то успокаивается, составляя планы и списки.
Кому-то необходимо выговориться, а некоторым даже прокричаться (можно использовать подушку).
Некоторым счастливчикам достаточно десять мнут попеть любимые песни и сделать массаж ладоней, а другим лучше всего помогает пробежать пару километров в наушниках.
Пройдите наш тест и узнайте, какой способ борьбы со стрессом поможет именно вам.
Психология , Тесты
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