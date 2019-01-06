Тест: какой способ борьбы со стрессом вам подходит

Психическое здоровье влияет на наши чувства, мысли и дела. А жизнь постоянно подбрасывает стрессовые ситуации. Не позволяйте им мешать вам.

Разным людям подходят разные методы борьбы со стрессом. Кто-то умеет абстрагироваться и посмотреть на собственную ситуацию со стороны, кто-то успокаивается, составляя планы и списки.

Кому-то необходимо выговориться, а некоторым даже прокричаться (можно использовать подушку).

Некоторым счастливчикам достаточно десять мнут попеть любимые песни и сделать массаж ладоней, а другим лучше всего помогает пробежать пару километров в наушниках.