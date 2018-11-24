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Шуточный тест о раздражительности окружающих 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Отличница легкого поведения"
Раздражение — физическое или химическое воздействие на чувствительные клетки органов чувств или других органов нервной системы.
Мы раздражаемся, когда нарушаются наши границы, задеваются болевые точки, когда мы оказываемся в ситуации конфликта интересов. По сути раздражение — это выплеск скрытой подавленной агрессии.
Часто нас раздражают какие-то качества в другом человеке, от которых мы отказались в себе, с которыми долго и упорно боролись, чтобы стать лучше.
Помимо прочего, раздражение может говорить нам о том, что в данный момент нами манипулируют. Мы еще не осознаем, кто и зачем, а нервная система уже реагирует на подсознательные импульсы.
В общем, что скрывать: каждого из нас кто-нибудь раздражает. Причин этого может быть миллион: от нелепых выходок до безвкусной одежды. Но оглянитесь на себя, наверняка и вы порой кого-то, да бесите. Попробуйте понять, у кого вы вызываете раздражение чаще всего.
Женский форум1
Психология , Тесты
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