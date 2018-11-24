Шуточный тест о раздражительности окружающих

Раздражение — физическое или химическое воздействие на чувствительные клетки органов чувств или других органов нервной системы.

Мы раздражаемся, когда нарушаются наши границы, задеваются болевые точки, когда мы оказываемся в ситуации конфликта интересов. По сути раздражение — это выплеск скрытой подавленной агрессии.

Часто нас раздражают какие-то качества в другом человеке, от которых мы отказались в себе, с которыми долго и упорно боролись, чтобы стать лучше.

Помимо прочего, раздражение может говорить нам о том, что в данный момент нами манипулируют. Мы еще не осознаем, кто и зачем, а нервная система уже реагирует на подсознательные импульсы.

В общем, что скрывать: каждого из нас кто-нибудь раздражает. Причин этого может быть миллион: от нелепых выходок до безвкусной одежды. Но оглянитесь на себя, наверняка и вы порой кого-то, да бесите. Попробуйте понять, у кого вы вызываете раздражение чаще всего.