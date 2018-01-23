Узнайте, кого вы раздражаете

Тест: кого вы раздражаете?

Каждого из нас кто-нибудь раздражает. Причин этого может быть много: от нелепых выходок до безвкусной одежды. Но оглянитесь на себя, наверняка и вы порой кого-то, да бесите. Попробуйте понять, у кого вы вызываете раздражение чаще всего.