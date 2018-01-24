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Признаки выгорания на работе — и как их преодолеть
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Признаки выгорания на работе — и как их преодолеть 

Passion.ru 24 января 2018
Фото: Passion.ru
Зачастую профессиональное выгорание путают с обычной усталостью или неудовлетворенностью от жизни в целом. Однако это совершенно разные проблемы, и пути решения каждой из них, соответственно, будут различаться. Мы решили выяснить основные признаки выгорания и понять, как самостоятельно справиться с этим состоянием.
Если вы сомневаетесь, что у вас хроническая усталость или профессиональное выгорание, тогда честно ответьте себе на эти пять вопросов. И если у вас совпадут хотя бы три признака, то можно смело говорить о том, что вы действительно выгорели.
  1. Просыпаясь утром, вы с сожалением думаете о том, что вам снова придется ехать в офис. При этом путь на работу занимает по времени чуть больше обычного, а всю дорогу, при одной только мысли о ваших служебных обязанностях, вы испытываете лишь раздражение и нежелание что-либо делать.
  2. Если вас спросить, о чем вы мечтаете в данный момент, то ни одна из ваших идей не будет связана с работой или вашими профессиональными навыками.
  3. Вам не хочется генерировать идеи или заниматься новыми проектами. Вы считаете, что это все уже было и не принесло желаемых результатов. Поэтому вы просто не хотите тратить свое время впустую. И не видите смысла придумывать что-то иное. Нет, и точка!
  4. На второй или третий день после возвращения из отпуска вы себя чувствуете так, словно и не отдыхали вовсе. А при упоминании слова «работа» вас слегка перекореживает.
  5. Денежная прибыль не приносит ожидаемой радости. Заработная плата, безусловно, мотивирует, но на короткий срок. Потом вы снова впадаете в отчаяние, что вам придется выполнять те же обязанности, что и раньше.
И хотя психологи утверждают, что профессиональное выгорание — не что иное, как несоответствие вашей мечты и целей на работе с той реальностью, которая есть на данный момент, все больше людей понимают, что не могут больше заниматься своими профессиональными обязанностями и либо меняют сферу деятельности, либо берут паузу и отправляются путешествовать, например. Чтобы понять, чего же они действительно хотят добиться в этой жизни. Весьма неплохой вариант, согласитесь.
Многие спрашивают, можно ли самостоятельно справиться с этим состоянием. Эксперты уверяют, что это действительно возможно. Нужно лишь разобраться с тем, чего же вы действительно хотите.
Ответьте себе честно, планируете ли вы и дальше развиваться в этой профессии (или в этой компании) или вам это уже не так важно? Что бы вы сделали, если, скажем, получили бы очень большую сумму денег?
Распишите свои желания (расставьте их в соответствии с вашими приоритетами). Выделите наиболее значимые из них.
Озвучьте, что именно вас раздражает на вашей работе. И если ваш ответ будет «Ничего», и вам абсолютно все равно, это говорит о том, что у вас действительно выгорание.
Если же у вас набралось как минимум четыре-пять моментов, которые бы вы хотели изменить в своей работе, но при этом вы все равно чувствуете неудовлетворение от того, чем занимаетесь, то, возможно, вас раздражает обычная рутина, и вам есть смысл перевестись на более «осмысленную» работу (может быть, даже в той же компании при наличии подходящей должности).
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