Что девушки ищут в Интернете 

Когда я была маленькой и спрашивала, почему небо голубое, мама рассказывала, что так отражается вода в морях и океанах. Сейчас, когда я задаю нестандартный вопрос, мама советует погуглить. Изучаю поисковые запросы, и понимаю, что в такой ситуации я не одна. Вот несколько веселых вещей, которые ищут наши читатели и читательницы.
Сложный мир мужчин
«Как ненавязчиво спросить, когда будит свидание» (орфография сохранена)
Слушай, ну думать об этом, когда тебя будят утром, уже поздновато, не думаешь?
«Если парень не делает шагов, значит, я ему точно не нравлюсь»
Однажды Сири научится говорить сухое «Да», и мы сэкономим друг другу время.
«Парень сильно любит, но не женится»
Может быть, дело в том, что он любит свою жену, а не тебя?
«Вещества, выделяемые клитором клитора»
Черт побери, еще не все мужчины понимают, как обращаться с клитором, а тут еще и клитор клитора нужно не обделить вниманием! Мужайтесь, впереди еще много работы и чудных открытий.
«Будет ли мужчина целовать женщину в спину, если она ему не нравится»
Однажды меня поцеловал незнакомый мужчина, но я ему не нравилась. Маршрутка резко затормозила, и он впечатался в мои голые лопатки. Каюсь, я тоже немного пофантазировала о том, что это моя вторая половинка, и судьба решила свести нас именно так, но его жена грозным взглядом остановила мечтательный процесс.
«Он не подходит знакомиться, а мне надоел флирт. Я его стала игнорировать, и он замкнулся в себе»
Тот самый случай, когда хочется по инерции сказать: «Вот она, женская логика, во всей ее красе»! Где, в каком учебнике было написано, что лучшая реакция на флирт — это игнорировать человека?
«Как создать вид, что у тебя есть парень, в Инстаграм»
О, этот жестокий мир, в котором все хотят достичь какой-то неизвестно кем установленной планки нормальности! Девочка моя, даже социологи уже говорят, что быть одной не так уж плохо. А уж твоим подписчикам и подавно все равно, какой у тебя статус.
«Если мужчина смешит женщину, что это значит»
Думаю, это значит, что у него степень профессора. Или туберкулез. А может быть, скорпион в Меркурии. Хотя мне подсказывают, что дело просто в том, что он харизматичный человек с чувством юмора, и ваши вкусы совпадают.
«Если мужчина не добился номера телефона от девушки, что будет делать, если она ему интересна»
Это такой новый эксперимент? По опыту, если я не даю номер телефона на улице, мужчина идет за мной еще пару кварталов, потом грязно меня обзывает и разворачивается на охоту за следующей девушкой.
Сильные и независимые
«Феминистки громко смеются»
А вот и первый пункт в списке признаков истинной феминистки. Девушкам в патриархальном мире же запрещено смеяться, как мы только могли об этом забыть.
«Как не перегореть, если ты феминистка»
Вдохновляться великими — только так!
«Когда твой партнер не развивает тебя»
Это значит только одно — это ты развиваешь своего партнера и не даешь ему ни минуты времени!
«Высказывания унижения амбициозных женщин»
Представляете, есть целая категория людей, которые испытывают столько проблем с сильными и независимыми, что гуглят оригинальные оскорбления. То, что они не могут придумать их сами, уже по умолчанию, намекает на их неполноценность, но они даже не замечают проблемы в себе.
«Стоит ли продолжать отношения с женщиной после оскорбления»
Так и вижу: ты говоришь, что у него зарплата невысокая, а он бросается в Интернет за советом, стоит ли с тобой расстаться немедленно. Хорошо хоть не к маме.
«Бабы в армии»
Как говорится, если женщина действительно хочет в армию — от армии тут уже ничего не зависит. Но чтобы найти истории действительно сильных личностей, стоит поменять неприятную формулировку.
«Моей маме нравится служить в армии»
Рады за вашу маму! Не всем дано найти свое призвание в жизни. Только это поисковая строка, а не окно нового поста в Одноклассниках. А ведь какая могла бы выйти история, расскажите вы хоть немного больше!
Насущное
«Для чего встречаются с мужчинами»
Потому что у них есть член, и порой эта часть тела приносит немало наслаждения! А вот чтобы до органа добраться, обычно приходится дать какие-то обещания и вступить в серьезную связь.
«Женские особи прилетели на землю насладиться сексом с мальчиками»
Либо это ответ на предыдущий запрос, либо автор имеет в виду, что девушки — ангелы, спустившиеся с небес.