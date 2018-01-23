Что девушки ищут в Интернете

Сложный мир мужчин «Как ненавязчиво спросить, когда будит свидание» (орфография сохранена) Слушай, ну думать об этом, когда тебя будят утром, уже поздновато, не думаешь? «Если парень не делает шагов, значит, я ему точно не нравлюсь» Однажды Сири научится говорить сухое «Да», и мы сэкономим друг другу время. «Парень сильно любит, но не женится» Может быть, дело в том, что он любит свою жену, а не тебя? «Вещества, выделяемые клитором клитора» Черт побери, еще не все мужчины понимают, как обращаться с клитором, а тут еще и клитор клитора нужно не обделить вниманием! Мужайтесь, впереди еще много работы и чудных открытий. Когда я была маленькой и спрашивала, почему небо голубое, мама рассказывала, что так отражается вода в морях и океанах. Сейчас, когда я задаю нестандартный вопрос, мама советует погуглить. Изучаю поисковые запросы, и понимаю, что в такой ситуации я не одна. Вот несколько веселых вещей, которые ищут наши читатели и читательницы.

«Будет ли мужчина целовать женщину в спину, если она ему не нравится»

Однажды меня поцеловал незнакомый мужчина, но я ему не нравилась. Маршрутка резко затормозила, и он впечатался в мои голые лопатки. Каюсь, я тоже немного пофантазировала о том, что это моя вторая половинка, и судьба решила свести нас именно так, но его жена грозным взглядом остановила мечтательный процесс.

«Он не подходит знакомиться, а мне надоел флирт. Я его стала игнорировать, и он замкнулся в себе»

Тот самый случай, когда хочется по инерции сказать: «Вот она, женская логика, во всей ее красе»! Где, в каком учебнике было написано, что лучшая реакция на флирт — это игнорировать человека?

«Как создать вид, что у тебя есть парень, в Инстаграм»

О, этот жестокий мир, в котором все хотят достичь какой-то неизвестно кем установленной планки нормальности! Девочка моя, даже социологи уже говорят, что быть одной не так уж плохо. А уж твоим подписчикам и подавно все равно, какой у тебя статус.

«Если мужчина смешит женщину, что это значит»

Думаю, это значит, что у него степень профессора. Или туберкулез. А может быть, скорпион в Меркурии. Хотя мне подсказывают, что дело просто в том, что он харизматичный человек с чувством юмора, и ваши вкусы совпадают.

«Если мужчина не добился номера телефона от девушки, что будет делать, если она ему интересна»

Сильные и независимые «Феминистки громко смеются» А вот и первый пункт в списке признаков истинной феминистки. Девушкам в патриархальном мире же запрещено смеяться, как мы только могли об этом забыть. «Как не перегореть, если ты феминистка» Вдохновляться великими — только так! «Когда твой партнер не развивает тебя» Это значит только одно — это ты развиваешь своего партнера и не даешь ему ни минуты времени! Это такой новый эксперимент? По опыту, если я не даю номер телефона на улице, мужчина идет за мной еще пару кварталов, потом грязно меня обзывает и разворачивается на охоту за следующей девушкой.

«Высказывания унижения амбициозных женщин»

Представляете, есть целая категория людей, которые испытывают столько проблем с сильными и независимыми, что гуглят оригинальные оскорбления. То, что они не могут придумать их сами, уже по умолчанию, намекает на их неполноценность, но они даже не замечают проблемы в себе.

«Стоит ли продолжать отношения с женщиной после оскорбления»

Так и вижу: ты говоришь, что у него зарплата невысокая, а он бросается в Интернет за советом, стоит ли с тобой расстаться немедленно. Хорошо хоть не к маме.

«Бабы в армии»

Как говорится, если женщина действительно хочет в армию — от армии тут уже ничего не зависит. Но чтобы найти истории действительно сильных личностей, стоит поменять неприятную формулировку.

«Моей маме нравится служить в армии»

Рады за вашу маму! Не всем дано найти свое призвание в жизни. Только это поисковая строка, а не окно нового поста в Одноклассниках. А ведь какая могла бы выйти история, расскажите вы хоть немного больше! Насущное

«Для чего встречаются с мужчинами»

Потому что у них есть член, и порой эта часть тела приносит немало наслаждения! А вот чтобы до органа добраться, обычно приходится дать какие-то обещания и вступить в серьезную связь.

«Женские особи прилетели на землю насладиться сексом с мальчиками»

Либо это ответ на предыдущий запрос, либо автор имеет в виду, что девушки — ангелы, спустившиеся с небес.