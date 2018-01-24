Выгодно ли быть сильной женщиной

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— Она вошла держась за поясницу: «Две недели болит спина, и все хуже, все сильнее. Чего я только не делала: лежала на левом боку, потом на правом. Лежала на аппликаторе Кузнецова. Но вы не думайте, доктор, я не только лежала! Еще я сидела в Новый год за столом, немного сидела перед телевизором, чуть-чуть сидела в кресле и самую малость сидела на стуле. Я очень себя берегла. Так почему же спина болит все сильнее и сильнее? Что? Какие физические нагрузки, что вы, доктор. В бассейне скользкий пол, холодная вода и непомерные цены. А у нас новогодний стол знаете какой был? Всем на зависть! Траты, конечно, огромные получились, поэтому какой теперь бассейн.

Лечебная физкультура? Да куда мне, я ведь женщина в возрасте, мне 48 лет, внуки вот уже. Как увидят, что бабка гимнасткой заделалась, на смех поднимут! Я ведь, знаете, как пельмень, прости господи: лягу на пол, а подняться сама не могу. Корпус у меня массивный, мешает! Так и перекатываюсь на бочок, а потом потихоньку встаю. Просто гулять? Да куда же гулять, доктор, вы посмотрите, что за окном-то делается: ни снежинки вокруг, один асфальт да голые деревья. Не хочу на это смотреть. Мне нравится, чтобы красиво все. Певица Валерия вот, видели, гуляет по своему элитному поселку и йогу между делом ведущему показывает? Срам один, и чего я оторваться не могла? Все смотрела и смотрела как завороженная… Ох, доктор, заговорилась я что-то. Вы мне выпишите направление на витамины и обезболивающее в укольчиках, а еще мне соседка отдала упаковку алфлутопа, и на него тоже направление в процедурный дайте! Я пролечусь, и спина как новенькая будет! А через месяц я к вам снова приду, физиотерапия там, актовегин внутривенно поделаю. Я женщина современная. Знаю, что о себе нужно заботиться».

Почему эти нестарые еще женщины держат на своих плечах, как атланты, мужа, детей и внуков, а о здоровье своем заботиться не хотят? Хоть и знают, что без них пойдет прахом вся сложная система, которую они поддерживают своими заработками и заботами. При этом они отчаянно боятся уйти на больничный или как-то иначе серьезно уделить себе внимание, деньги и время, ведь это значит, ее детям придется шевелиться и искать более высокооплачиваемую работу, договариваться со своими женами и мужьями, как поделить заботу о ее внуках. Придется становиться самостоятельными и не рассчитывать на помощь бабушки. Но это кажется всем участникам драмы фантастическим сценарием, который, увы, никак не осуществить в реалиях российской жизни.

И продолжают эти женщины, мои пациентки, жить ради своих близких, жертвуя здоровьем и ускользающим временем, которого вечно не хватает на себя. Утешаются капельницей с актовегином раз в полгода. Иногда позволяют себе мимоходом пожаловаться врачу на тяжелую жизнь или проделать курс физиопроцедур, которые все равно не помогут. А потом снова с готовностью подставят шею близким, и те радостно на нее влезут. Бассейн — некогда. 15 минут лечебной физкультуры для спины — глупо выглядит, внуки хихикают. Снизить вес не получается, потому что пакет конфет — единственная радость по вечерам, когда все дела сделаны и можно просто посидеть, глядя в стену, машинально разворачивая обертки, чувствуя приторную сладость и приятное отупение.

И еще непонятно, отчего взрослые дееспособные люди, то есть муж, дети и порой внуки этих женщин, радостно принимают помощь и считают ее опцией по умолчанию, такой специальной кнопкой, на которую раз за разом уверенно можно нажимать? Почему не хочется самостоятельности? Наверное, жить под крылом у мамки легко и приятно, а поток указаний и нравоучений постепенно привыкаешь принимать как собственные мысли. Так и получается эта странная химера — среднестатистическая российская семья: бабушка и мама — единое целое, их безразличные ко всему мужья — рабочая сила по выходным (если не успели выпить пива), и внуки.

Эти истории обычно заканчиваются грустно. Старшая из женщин в семье, которую принято считать «сильной», не доживает до шестидесяти, уходит из жизни, потому что не следила за своим здоровьем, пренебрегала сигналами тела, собственными потребностями. Смерть неумолима — это вам не понимающий доктор с больничным, ей не объяснишь, что на твоей шее целая армия беспомощных детушек от 0 до 40 лет. И близкие «матери-героини», растерянные, остаются один на один с необходимостью как-то решать свои проблемы самостоятельно. Не имея навыков превратить беспомощные лапки в умелые руки, они часто спиваются или уходят в болезнь как в способ найти кого-то еще, кто о них позаботится.

Эти женщины называют себя сильными, вот только в предательстве своего тела и своих потребностей, на мой взгляд, нет никакой силы. Эти женщины любят говорить, что им не нужен феминизм, потому что они хитрые и мудрые: хитрость заключается в умении подольститься к безразличному мужу и получить что-то (немного денег или донесенные из магазина сумки), а мудрость — в понимании, что «все так живут».

На самом деле именно этим женщинам и нужен более всего феминизм. Просто жизненно необходим — немедленно, прямо сейчас. Потому что пока они живы и относительно здоровы. Но так будет продолжаться недолго, потому что им некогда лечить давление, у них сахар крови на верхней границе нормы, а суставы совсем сдали из-за лишних 30 килограммов веса (ох уж эти конфеты по вечерам). Потому что близкие считают их ходячим неисчерпаемым ресурсом и давно привыкли, что маме-бабушке ничего не нужно — ни съездить на отдых, ни сходить с подружками на фитнес пару раз в неделю.

Феминизм — это про уважение к себе и партнеру (потому что считать взрослого мужчину беспомощным — унизительно), а не про ненависть к мужчинам и революцию во имя матриархата. Равноправие полезнее для здоровья, чем патриархат. Я уверена, что феминизм поможет снизить показатели заболеваемости и смертности, потому что женщины перестанут наконец делать вид, что они нежные феечки, несмотря на то что работают наравне с мужем, да еще и берут на себя все бытовые обязанности, а мужчины научатся выражать эмоции (а значит, меньше станет психосоматических болезней) и заниматься детьми, а не только добывать каких-то призрачных «мамонтов».