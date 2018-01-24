11 причин, почему вы одна, хоть и просто космос

Люди делают вам комплименты, а потом жалостливо уточняют, не вышли ли вы замуж? Как же так, вы успешны, красивы, умны, прекрасно готовите и обладаете еще сотней отличных черт. Мечта любого мужчины! вы весело отмахиваетесь — какие ваши годы, нет ничего плохого в том, чтобы быть одной. Если период затянулся, на это может быть несколько причин. 1. Ждете, пока встретится кто-то такой же потрясающий, как и вы

Вас не назвать придирчивой, но в голове уже давно сложился определенный образ будущего избранника. Но раз вы настолько шикарны, так почему бы вам не потрудиться в отношениях с тем, кто не так хорош? Это будет того стоить в итоге! 2. Тебе не нужен человек, чтобы оправдать свое существование

Вы частенько думаете о том, что неплохо иметь постоянного парня, но не тратите время на поиски, и вам неплохо живется. Вы живете своей жизнью и не позволяете миру вращаться вокруг того, чтобы просто искать неизвестно кого. Вы и без этого цельная личность. 3. Вы сосредоточены на карьере

Это звучит уже как клише, какая женщина не будет сосредоточена на своей карьере? Вам нравится то, что вы делаете, и вы в этом хороши. Есть чем гордиться! Так что вы не пытаетесь убежать пораньше, чтобы попасть в кино на свидание вслепую. В выходные тоже много внимания уделяешь своей электронной почте и даже личному блогу, который посвящен профессиональной деятельности. 4. Ты проводишь так много времени с друзьями, что не остается времени на парня

Как только вы вступите в отношения, время, которое вы проводите с друзьями, немедленно сократится вдвое. Партнер — это прекрасно, но друзья тоже дают много позитивных эмоций! У вас команда для игры в ЧГК, совместные выступления в местном баре и поездки на пейнтбол, как можно так легко от них отказаться? 5. Вы слишком заняты своей жизнью

У вас есть списки стран, которые еще нужно посетить, списки людей, с которыми нужно встретиться, и вам столько всего нужно сделать до того, пока исполнится 30. Ваш график довольно напряженный — как туда впихнуть серьезные отношения или даже переезд в вашу новую квартиру? 6. Ваша уверенность пугает людей

Даже самые смелые люди подумают дважды прежде, чем приблизиться к такой, как вы. Ваш тон, уверенная поза и расправленные плечи — таким могут похвастаться не все. 7. Вам нужно сфокусироваться на себе

Прежде чем разделить жизнь с кем-то другим, вам нужно понять, кто вы такая, чего хотите и в каком направлении вам двигаться. Нечестно предлагать кому-то только часть себя, если вы не нашли остальные. 8. Вы не готовы

Но силой вас никто и не тянет под венец, так что просто не поддавайтесь давлению окружающих. 9. У вас нет времени на переписки

У вас не было времени перекусить сегодня, не говоря уже о том, чтобы создать профиль в сети знакомств. На самом деле вы даже не уверены, что найдете время на то, чтобы обменяться несколькими песнями и пунктами из жизни, прежде чем пойдете на свидание. 10. Парни хотят быть единственными

Мы живем в культуре, в которой серьезные отношения перестают иметь большое значение, и вы девушка современная. Однако свобода в отношениях устраивает все еще не всех. Трудно подстроиться под мысль, что когда вы вступите в отношения, скорее всего, вам нельзя будет заглядываться и задумываться о других мужчинах. Не то чтобы вы к этому стремились, но как же право на свободу?! 11. Вам нравится быть одной

Когда ваша жизнь уже достаточно удобна, трудно добавить в нее еще одного человека. Вам, может быть, и нужен парень, но вы понимаете, что он перевернет всю вашу жизнь. В переменах нет ничего плохого, но ко всему нужно привыкать. Кажется, сейчас неподходящее время.