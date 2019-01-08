Тест: есть ли у вас склонность к депрессии

Депрессия подкрадывается незаметно, а нападает внезапно.

По оценкам ВОЗ , это одно из самых распространенных психических расстройств. Все всем мире от депрессии страдает почти полмиллиарда человек, и, к сожалению, это число растет с каждым годом.

Однако на бытовом уровне до сих пор популярно мнение, что депрессия — это просто плохое настроение, уныние и упадок сил. Обесценивание депрессии в обществе приводит к тому, что люди не относятся к своему состоянию с должным вниманием и не обращаются за помощью.

Часто можно столкнуться и с обратным — многие любят говорить, что они в депрессии, при этом их состояние не имеет ничего общего с этим недугом.

В любом случае, о депрессии лучше знать, чем не знать.