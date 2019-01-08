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Тест: есть ли у вас склонность к депрессии 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
Депрессия подкрадывается незаметно, а нападает внезапно.
По оценкам ВОЗ, это одно из самых распространенных психических расстройств. Все всем мире от депрессии страдает почти полмиллиарда человек, и, к сожалению, это число растет с каждым годом.
Однако на бытовом уровне до сих пор популярно мнение, что депрессия — это просто плохое настроение, уныние и упадок сил. Обесценивание депрессии в обществе приводит к тому, что люди не относятся к своему состоянию с должным вниманием и не обращаются за помощью.
Часто можно столкнуться и с обратным — многие любят говорить, что они в депрессии, при этом их состояние не имеет ничего общего с этим недугом.
В любом случае, о депрессии лучше знать, чем не знать.
Пройдите наш тест и узнайте, есть ли у вас склонность к депрессивным состояниям.
Психология , Тесты , ВОЗ
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