Как полюбить ненавистную работу

Мы искренне радуемся выходным, а потом так же искренне расстраиваемся накануне рабочей недели, потому что на смену отдыху и расслаблению снова приходят проблемы, дедлайны и скучные рабочие задачи.

И все бы ничего: почти каждый из нас отчасти не доволен своей работой, и плохое настроение в воскресный вечер — явление довольно распространенное. Однако порой дело не только в нежелании вновь приниматься за надоевшие обязанности — иногда причиной нежелания появляться в офисе становится настоящая ненависть к рабочему месту, к коллегам, к начальству — в общем, ко всему тому, что окружает нас с понедельника по пятницу.

Что касается причин, по которым мы вдруг начинаем ненавидеть свою работу, то их масса: это и маленькая зарплата, и проблемы с коллегами, с начальством, отсутствие карьерного роста, временные трудности в компании и даже долгая дорога до офиса.

Возможно, для кого-то единственным выходом из подобной ситуации будет увольнение и поиск нового места работы. Отчасти это правильно, поскольку насильно мил не будешь. Но бывают ситуации, когда приходится взять себя в руки и буквально заставить полюбить то, что сейчас вызывает лишь отвращение. К тому же не всегда помогает смена декораций, поскольку чаще проблема заключается в самом человеке, а не в том месте, где он находится.

Итак, вы поняли, что работа стала вам в тягость, но менять ее вы не собираетесь. Что в таком случае стоит предпринять? Как сделать тот самый шаг, согласно пословице отделяющий ненависть от любви? Вспомните плюсы

Неприятные моменты, как правило, запоминаются гораздо лучше, чем положительные, но в ваших отношениях с работой не может присутствовать сплошной негатив, наверняка есть что-то, за что вы проявляете к ней хоть какую-то симпатию.

Например, это может быть дружный коллектив, высокая должность, хорошая заработная плата, оплачиваемый отпуск, возможность общения с интересными людьми и посещения всевозможных мероприятий и т. д. Выпишите все эти плюсы на отдельный листочек и еще раз пересмотрите свое отношение к ненавистной работе. Может, не такая уж она ненавистная? Может, это временные трудности, которые возникают в любой «паре», и все пройдет через пару недель? Поймите, зачем ОНА ВАМ

Проще всего начать ненавидеть свою работу, когда не можешь ответить на вопрос: «Зачем я каждый день сюда прихожу?». Если рабочий день кажется пустым и бессмысленным времяпрепровождением, то очень сложно подняться утром с кровати и отправиться в надоевший офис.

Однако отношение к рабочему месту меняется в тот момент, когда к человеку приходит осознание, для чего же оно ему нужно.

Для кого-то ответом на вопрос станет приличная зарплата, позволяющая жить на широкую ногу, кто-то поймет, что работа — это средство достижения большой и важной цели, а другие не могут жить без ощущения «нужности» другим людям и потому трудятся в сплоченной команде. Попытайтесь и вы осознать «зачем», чтобы не было ощущения, будто «незачем». Не зацикливайтесь на работе

Как бы парадоксально это ни звучало, но лучший способ полюбить свою работу — понять, что кроме нее есть и другая жизнь. Мы сами заставляем себя страдать, когда ежесекундно переживаем из-за нашей нелегкой доли, думая о ненавистном рабочем месте. Причем делаем это как в офисе, так и дома, когда находимся с семьей, любимым человеком или друзьями. Постарайтесь переключиться с негативных мыслей на позитивные и обратите внимание на жизнь вне работы: отправляйтесь на прогулку, сходите с детьми в цирк или в кино, купите себе новую блузку или посвятите будничный вечер любимому хобби.

В тот момент, когда вы поймете, что помимо работы есть что-то интересное и увлекательное, ненависть начнет сходить на нет. Прекратите думать и рассказывать другим о том, что терпеть не можете рабочее место, лучше просто работайте, и все. Важный этап в жизни

Рассматривайте работу как возможность получить бесценный опыт, как важный этап в жизни, который нужно пройти, чтобы потом добиться большего. Ничто не дается нам просто так, абсолютно все имеет смысл. Именно поэтому сейчас вы находитесь именно здесь, в этом офисе, выполняете определенные обязанности, общаетесь с определенными людьми. Запись в трудовой книжке, полезные знакомства, полученные знания и навыки — все это обязательно пригодится вам в дальнейшем.

Поэтому сейчас прекратите жаловаться и тратить силы на пустую ненависть, лучше поберегите их для будущих достижений.

Конечно, все эти советы подходят лишь тем, у кого нет серьезных проблем на работе, таких как травля в коллективе, маленькая зарплата, которая совершенно не оправдывает приложенные усилия, или домогательство со стороны начальника. В подобных случаях стоит всерьез задуматься о смене рабочего места, потому что полюбить его вряд ли получится.