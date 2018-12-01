Легко ли вы поддаетесь гипнозу?

Каждый человек восприимчив к гипнозу в большей или меньшей степени. Это свойство человеческой личности называется гипнабельностью.

По степени устойчивости перед воздействием воздействием такого рода все люди подразделяются на три типа: легко поддающихся; поддающихся при определенных условиях; очень трудно или вообще не поддающихся.

Практика гипноза известна и применяется уже очень давно. Более 3 тысяч лет назад этот метод применялся в Древнем Египте, Индии, на Востоке и Тибете. Сегодня гипноз применяет в психотерапии, такое воздействие называется гипнотерапией. Врачи часто прибегают к этому методу для облегчения состояния больных, страдающих от расстройств пищевого поведения, навязчивых состояний и посттравматических синдромов.

Многие считают, что в состояние гипноза можно ввести любого, однако это не так. Вообще ввести в гипноз против воли человека не получится. У этого метода есть также много противников, которые считают его не очень действенным. Например, у человека в состоянии гипноза увеличивается вероятность возникновения ложных воспоминаний. Тем не менее, многочисленные исследования показывают, что гипноз вызывает определенные изменения в работе мозга.

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