Ещё
Тайм-менеджмент: как работать меньше, но лучше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайм-менеджмент: как работать меньше, но лучше 

Passion.ru 26 января 2018
Фото: Shutterstock
Что же делать трудоголикам, когда хештег #workhard признан немодным? Конечно, сдвигать фокус в сторону «меньше, да лучше». А о том, как мастерски управлять несколькими проектами одновременно и при этом находить время на себя, расскажет Анна Всехсвятская, эксперт по женскому тайм-менеджменту и создатель академии «Время в порядке».
Период, когда люди стремились заполучить работу в офисе и жить в нем днями и ночами, уже давно позади. Главный вопрос, который сейчас беспокоит умы, — как успевать больше, справляться с задачами качественнее и увеличивать свой ежемесячный доход в геометрической прогрессии? Звучит как сказка, но на практике вполне реализуемая цель. Вот несколько рекомендаций, опираясь на которые вы сможете в корне изменить свой подход к работе и нисколько об этом не пожалеть.

Только одно дело

Мультифункциональность — миф, который выдумали HR-специалисты-идеалисты. В списке требуемых качеств оно выглядит вполне ничего, на деле же люди, которые ежесекундно пытаются быть всегда и везде, выглядят как минимум непрофессионально. Разрываясь между встречей и написанием концепта для нового проекта, они не проводят эффективно переговоры, а их былое мастерство качественно прорабатывать идеи и вовсе растворилось. Сначала завершите одно дело, а потом, с гордо поднятой головой, приступайте к выполнению другого, и будет вам счастье.

Ставьте перед собой достижимые цели

Прежде чем ругать себя за то, что вы ничего не успеваете, и результат вашей работы не такой, каким вы бы хотели его видеть, удостоверьтесь в том, что в вашем to-do листе только достижимые цели с точки зрения ваших ресурсов и тайм-менеджмента. Рекомендую планировать на день не больше двух глобальных дел, иначе выйдя на обед, вы рискуете с него не вернуться — махнуть рукой и перенести все оставшиеся дела на завтра. Еще одно правило: начинайте рабочий день с легкого и приятного дела, ваша цель — увидеть результат (хотя бы и маленький). Тогда весь день пройдет с таким настроем, что даже после вечерней тренировки вы еще будете в силах продуктивно позаниматься иностранным языком.

Делегируйте

Тут все совсем просто: хотите больше успеть — перепоручайте рутину и те дела, с которыми в силах справиться ваши помощники. Таким образом вы сохраните свои ресурсы для решения более сложных задач, а соответственно, и более важных. Главный вопрос, который может у вас возникнуть: как доверить работу другому человеку и быть уверенной в том, что он выполнит ее качественно? Покажите ему те приемы, которыми пользуетесь сами, передайте ему опыт проверки сделанной работы — и будьте спокойны, с поставленной задачей он справится нисколько не хуже, чем вы.

Отсекайте лишнее

Создайте привычки, которые будут вам помогать правильно настроиться на решение поставленной задачи. Кому-то достаточно просто убрать телефон с глаз долой, а для кого-то отправной точкой станет специальный комплекс упражнений или медитация. Поставьте для себя «якорь» — и не буксуйте!
Passion.ru: последние новости
6 причин, почему стоит расстаться с друзьями, которые всем недовольны 8 признаков, указывающих на то, что вы росли в бедности Не разлей вода: плюсы и минусы дружбы с начальником
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность30
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой24
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение