Тайм-менеджмент: как работать меньше, но лучше

Что же делать трудоголикам, когда хештег #workhard признан немодным? Конечно, сдвигать фокус в сторону «меньше, да лучше». А о том, как мастерски управлять несколькими проектами одновременно и при этом находить время на себя, расскажет Анна Всехсвятская, эксперт по женскому тайм-менеджменту и создатель академии «Время в порядке».

Период, когда люди стремились заполучить работу в офисе и жить в нем днями и ночами, уже давно позади. Главный вопрос, который сейчас беспокоит умы, — как успевать больше, справляться с задачами качественнее и увеличивать свой ежемесячный доход в геометрической прогрессии? Звучит как сказка, но на практике вполне реализуемая цель. Вот несколько рекомендаций, опираясь на которые вы сможете в корне изменить свой подход к работе и нисколько об этом не пожалеть.

Только одно дело

Мультифункциональность — миф, который выдумали HR-специалисты-идеалисты. В списке требуемых качеств оно выглядит вполне ничего, на деле же люди, которые ежесекундно пытаются быть всегда и везде, выглядят как минимум непрофессионально. Разрываясь между встречей и написанием концепта для нового проекта, они не проводят эффективно переговоры, а их былое мастерство качественно прорабатывать идеи и вовсе растворилось. Сначала завершите одно дело, а потом, с гордо поднятой головой, приступайте к выполнению другого, и будет вам счастье. Ставьте перед собой достижимые цели

Прежде чем ругать себя за то, что вы ничего не успеваете, и результат вашей работы не такой, каким вы бы хотели его видеть, удостоверьтесь в том, что в вашем to-do листе только достижимые цели с точки зрения ваших ресурсов и тайм-менеджмента. Рекомендую планировать на день не больше двух глобальных дел, иначе выйдя на обед, вы рискуете с него не вернуться — махнуть рукой и перенести все оставшиеся дела на завтра. Еще одно правило: начинайте рабочий день с легкого и приятного дела, ваша цель — увидеть результат (хотя бы и маленький). Тогда весь день пройдет с таким настроем, что даже после вечерней тренировки вы еще будете в силах продуктивно позаниматься иностранным языком. Делегируйте

Тут все совсем просто: хотите больше успеть — перепоручайте рутину и те дела, с которыми в силах справиться ваши помощники. Таким образом вы сохраните свои ресурсы для решения более сложных задач, а соответственно, и более важных. Главный вопрос, который может у вас возникнуть: как доверить работу другому человеку и быть уверенной в том, что он выполнит ее качественно? Покажите ему те приемы, которыми пользуетесь сами, передайте ему опыт проверки сделанной работы — и будьте спокойны, с поставленной задачей он справится нисколько не хуже, чем вы. Отсекайте лишнее

Создайте привычки, которые будут вам помогать правильно настроиться на решение поставленной задачи. Кому-то достаточно просто убрать телефон с глаз долой, а для кого-то отправной точкой станет специальный комплекс упражнений или медитация. Поставьте для себя «якорь» — и не буксуйте!