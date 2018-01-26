Какой вы лидер: 7 основных типов

Мы живем во время, когда лидерские качества стали абсолютным must-have при устройстве на работу. И ведь мало кто может дать однозначный ответ на вопрос «Какой я лидер?». Именно поэтому так популярны разные тренинги и мастер-классы, призывающие определить тип лидерства и развить необходимые навыки. Своим опытом делится Вера Стародубцева, FCCA, Глава ACCA в России.

Людям присущи паттерны поведения, которые формируются в течение всей жизни. Чтобы лучше понимать мотивацию и продуктивнее работать над собственным развитием, попробуйте воспользоваться методологией Дэвида Рука и Уильяма Торберта.

Авторы разработали теорию о лидерстве: поведение людей диктует определенная логика действий. Ее понимание дает возможность увидеть слабые стороны, развить стратегическое мышление и лидерские качества. Рук и Торберт выделяют семь типажей лидеров. Поведение человека меняется в зависимости от ситуации и всегда сочетает элементы разных типов лидеров. Оппортунист

Дипломат Это недоверчивые, эгоцентричные манипуляторы. Хищные динамичные вожди, которые используют страх как основу власти. Их жизненное кредо — прогнуть мир под себя. Идут напролом, очень витальные, черпают энергию из силы воли. Представляют собой что-то среднее между подростком-бойцом, которому все по плечу, и бизнесменом из 90-х. В других людях оппортунисты видят либо объекты для манипуляции, либо конкурентов, которые (как и сами оппортунисты) действуют только в своих целях. Отлично реализуются в сфере продаж. Лидеры, в которых ярко выражена эта логика действий, не приемлют критики и во всем винят окружающих. Из всех опрошенных авторами этой теории только 5% руководителей относятся к оппортунистам. В качестве примера можно привести раннюю работу Ларри Эллисона — нынешнего президента Oracle . Сам Эллисон описывает свой стиль руководства в начале карьеры как «управление с помощью насмешки»: он не скрывает, что требовал от подчиненных способности к интеллектуальному и риторическому запугиванию. Позже его коллеги признались, что они были в восторге от диких темпов работы, но чувствовали, что платят слишком большую цену. Позже Ларри Эллисон поменял свою логику действий на более эффективную и не зря: оппортунисты недолго остаются на лидерских позициях, потому что для дальнейшего развития и продвижения им необходимо освоить ход мыслей других типажей. В противном случае их карьеру ждет крах, потому что стиль руководства оппортуниста может иметь разрушительное воздействие на всю компанию.

Дипломаты относятся к окружающему миру человечнее, чем оппортунисты, но тем не менее, на высшей руководящей должности дипломат может наделать немало ошибок. Происходит это потому, что дипломату важно нравиться коллегам, и всеми силами он избегает конфликтов. По натуре это коллективист, который не раскачивает лодку и старается не выделяться. Стремится принадлежать к большинству, при этом хорошо чувствует среду. Дипломаты склонны быть чрезмерно вежливыми и дружелюбными, потому что уверены: власть лидера кроется в соблюдении норм группы и качественном выполнении обязанностей. Подобный подход может сильно мешать карьерному продвижению, так как этому типу свойственно избегать ситуаций, где нужно принимать собственное решение. Дипломаты страдают на руководящих позициях. Типичный пример: дипломат получает продвижение по службе, и теперь новая должность предполагает активное принятие решений. Но дипломат этого не делает — всеми правдами и неправдами он будет стараться переложить ответственность на чужие плечи, для того, чтобы не испортить ни с кем отношения. Часто это приводит к увольнению или понижению в должности. Кстати, 80% дипломатов, которые участвовали в опросе Рука и Торберта, занимали низшие руководящие должности — например, супервайзер или представитель сервиса по работе с клиентами. Эксперт

Достигатель Эксперты черпают энергию из знаний и опыта, стремятся докопаться до сути. В отличие от дипломатов, они стараются быть не вместе с большинством, а наоборот, выделить себя из него. Эксперты встречаются среди бухгалтеров, маркетинговых и инвестиционных аналитиков, инженеров программного обеспечения, так как способны мыслить независимо от внешних обстоятельств, они сильны как индивидуальные работники. Этот типаж стремится совершенствоваться, поэтому индивидуально представляют ценный ресурс для компании. Однако здесь же кроются слабые места: дипломаты склонны шаблонно мыслить и терять общую картину из-за чрезмерного внимания к деталям. Яркий пример: Скотт МакНили , президент некогда успешной Sun Microsystems. Он отказался перевести организацию в более экономичный режим работы для компенсации затрат на провальный проект, будучи абсолютно уверенным в собственной правоте. После, почти дюжина членов высшего руководства покинула команду, а Sun Microsystems поглотили. Несмотря на то, что их абсолютная уверенность в собственной правоте делает экспертов неэффективными менеджерами, это самая широкая категория лидеров.

Типаж достигателя можно назвать самой желанной логикой в бизнесе для работодателя — это тот стереотип, который рисуют нам в кино о западных бизнесменах: заточенные под успех, счастье они видят только в деньгах, а сложности приносят им радость. Слоган Impossible is nothing, наверняка, был придуман под впечатлением от знакомства с настоящим достигателем. Они искусно манипулируют людьми, потому что видят в них только трудовые ресурсы. Достигатели искренне верят, что рациональность и объективность — важнейшие аспекты эффективного менеджмента, стараются быть справедливыми и последовательными по отношению к сотрудникам. Они зависимы от собственных достижений и отождествляют себя с тем, чего добились. Люди с такой логикой действий могут быть очень продуктивны на проектах длительностью год-полтора, но на более длительных для достигателей свойственно выгорание. Они часто конфликтуют с экспертами, особенно когда эксперт — подчиненный. Например, в компании Hewlett Packard основная часть инженеров — эксперты, а среди менеджмента преобладают достигатели. На одной из встреч по проекту менеджер лаборатории (достигатель) в негодовании воскликнул: «Я знаю, что мы можем здесь получить 18 вариантов, но клиенты хотят увидеть свой заказ в этом столетии, и поэтому достаточно главных восьми». Один инженер-эксперт фыркнул в ответ: «Обыватель». Такой вид конфликта не всегда становится разрушительным. Фактически, в спорах рождаются искры, некоторые из которых потом разгораются и позволяют представителям обоих типажей взглянуть на ситуацию по-новому. Индивидуалист

В отличие от эксперта, индивидуалист признает, что всего знать нельзя. Поэтому, руководя людьми, он не дает им готовых ответов; стиль его лидерства отличается меньшей категоричностью. Индивидуалисты черпают энергию в моменте и умеют находить счастье в настоящем. Считают, что чувства важнее мыслей, и живут сегодняшним днем — этим напоминают своеобразных хиппи. Они выстраивают взаимоотношения, основываясь на искренности, поэтому таким лидерам верят. Эффективны в роли консультантов. Однако индивидуалисты склонны терять себя и сливаться с потоком — и в этом их слабость. Кроме этого, они уверены, что ненужные правила можно игнорировать, и этим нередко вызывают раздражение коллег. Часто индвидиуалисты попадают в такую ситуацию: их ценят в коллективе, они решают задачи нестандартно, добиваются отличных результатов быстро и качественно, но над ними все равно висит угроза увольнения. Это происходит из-за непредсказуемости индивидуалистов, в них нет целостности. Они тонко чувствуют несоответствие принципов действиям, и зачастую этот конфликт становится источником напряжения индивидуалистов и стимулом к дальнейшему развитию. Стратег

Логика стратега считается более совершенной относительно всех, описанных до этого. Стратеги — прагматичные идеалисты, ориентированные на развитие, парадоксально коммуникабельные и способные найти подход к каждому. Стратеги мастерски разрешают конфликты и успешнее других преодолевают инстинктивное нежелание коллег меняться: идеальные преобразователи. Кроме этого, они обладают огромной экспертизой по части объединения в команду людей с другими логиками действия, стратеги способны вдохновить их на корпоративные или личные свершения. Многие достигатели будут использовать свое влияние, чтобы успешно продвинуть собственные компании, стратег же работает, чтобы создать этические принципы и методы вне своих интересов или интересов своей организации. Согласно опросу, проведенному Руком и Торбертом, только 4% руководителей относятся к этому типу, но все они крайне успешны в роли организационных лидеров — 80% стратегов занимали высокие менеджерские позиции. Алхимик

Алхимик по методологии Рука и Торберта считается высшей ступенью лидерского развития, и это очень редкий тип людей: в нем объединены предыдущие шесть логик действия, поэтому в каждой ситуации алхимик реагирует по-разному. Единственное, что неизменно — его непременная адекватность. Каждое действие алхимика уместно и работает на достижение общей цели. Особенно ярко этот типаж проявляет себя на поприще изменений, он успешно их создает и интегрирует. Менее 1% опрошенных Руком и Торбертом были алхимиками, но и этих людей было достаточно, чтобы выявить общие черты: многозадачные и способные иметь дело одновременно с несколькими ситуациями на разных уровнях. Алхимики — харизматичные личности, которые благодаря личной смелости и проницательности могут найти выход из любой ситуации, что всегда идет на пользу компании.

Если вы узнали в одном из типов себя, совсем не обязательно, что такой логикой действий вы будете руководствоваться на протяжении всей карьеры. Типаж меняется в зависимости от разных обстоятельств: действий наставника, изменений окружающей среды и условий работы. Один из верных признаков, что лидер готов к личным преобразованиям и выходу на новую ступень развития — его растущая увлеченность качествами, которые он начинает интуитивно замечать у людей, чья логика действий более эффективна (например, эксперт ориентируется на достигателя).

Лидер, желающий усовершенствовать личный стиль работы, должен в первую очередь определить типаж и начать работать в направлении освоения следующего уровня. Путь развития не будет простым, и сложно заранее сказать, будут ли изменения личности фундаментальными или поверхностными, но тем не менее: жизнь — в движении, поэтому перемен бояться не нужно.