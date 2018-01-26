5 способов перестать портить себе жизнь

Осень и зима — тяжелые времена для многих. Световой день укорачивается, погода не способствует поездкам и встречам с друзьями, мы намного больше времени проводим дома, раздражаясь на домашних и куда чаще провоцируя конфликты. Это сезонная депрессия, которая усиливает негативный настрой, делает нас более угрюмыми и вспыльчивыми, изменяет отношение ко многим вещам на нетерпимое.

Однако сезонная депрессия — не приговор. В нашей власти направить поток мыслей и наши действия на созидание или разрушение, воспринимать себя как жертву, которая ничего не может изменить, или как хозяина положения, готового принять любые последствия, как положительные, так и негативные.

Самый простой способ изменить мышление — это начать отслеживать, что преобладает: обвинение самого себя или ответственность перед самим собой.

Обвиняя себя за ошибки и промахи, мы застреваем в прошлом, взяв ответственность, мы направляем наш взор в будущее, которое можно изменить на свое усмотрение.

Роль жертвы

В качестве примера можно вспомнить историю того, как Нобелевская премия мира была вручена Международной компании по запрещению противопехотных мин. Началось все с того, как один из студентов из Иерусалима по имени Джерри отправился на экскурсию, в программе которой было посещение Голанских высот. Во время одного из переходов Джерри не повезло, он наступил на мину, которая была установлена во время Шестидневной войны. Парень остался жив, но ногу врачам пришлось ампутировать. Именно тогда он принял самое важное решение в своей жизни: решить, будет ли этот эпизод с миной самым худшим или наоборот самым лучшим, что было с ним в жизни. И он выбрал второе.

Итогом его решения сначала стала книга «Я не сломаюсь», а затем и создание компании, действующей по всему миру, которая помогает жертвам войны и террора.

Роль опыта

Мы зачастую никак не можем повлиять на события, но мы можем целенаправленно менять фокус внимания с тем, чтобы видеть возможности, извлекать уроки и интерпретировать происходящее наиболее адекватным и эффективным способом. Нарабатывая привычку мыслить позитивно и принимать верные решения, человек начинает больше доверять себе и другим, чаще берет на себя ответственность и гораздо активнее вступает во взаимоотношения с людьми.

Установление контактов по своим правилам

Бывает так, что отношения не устраивают человека. Можно обвинять в этом другого человека. Можно обвинять в этом себя. Однако обе эти тактики не приносят человеку пользы. Если же найти в себе силы и взять на себя ответственность за собственный комфорт в отношениях, то можно найти оптимальное решение. Для этого необходимо осознать, что будучи в паре, человек является частью этой пары и несет ответственность за то, что отношения развиваются не так, как хотелось бы наравне с партнером. Изменить характер отношений или прекратить их под силу одному из партнеров.

Приведем простой пример. Зазвонил телефон и на экране высветилась аватарка бывшей жены. Можно впасть в панику, представив, что сейчас снова обиженная женщина выльет на тебя ушат грязи, недовольства и обвинений, заранее занять оборонительную позицию или разозлиться, тем самым во многом определив общий тон разговора. А можно чувствовать себя человеком, который отвечает за свои действия, но не торопится вешать на себя чужие проблемы. Во втором случае можно ответить на звонок и узнать, чего от тебя понадобилось бывшей жене или проигнорировать вызов.

Наличие альтернативных возможностей

Нет ничего хуже ситуации, когда приходится соглашаться на невыгодные предложения или и вовсе оставаться у разбитого корыта. Чтобы не попадать в такую ситуацию, нужно искать и находить альтернативные решения. Наличие альтернатив позволяет человеку чувствовать себя спокойно и уверенно, выбирать для себя лучшие условия и самому решать, давать согласие или ответить отказом. Например, отправляясь на собеседование, лучше присмотреть несколько вариантов вакансий, чтобы иметь выбор и не расстраиваться в случае отказа.

Выбор быть счастливым

В современном мире принято ставить недостижимые цели, а потом сжигать свою нервную систему в попытках реализовать намеченное. Если перестать фокусироваться на далеких целях и хотя бы время от времени позволять себе жить здесь и сейчас, можно найти большое количество поводов для радости и начать жить счастливой жизнью. Человек может быть счастливым ровно настолько, на сколько он сам себе позволяет быть счастливым. Тут все в наших руках.

Кто ответственен за нашу жизнь, чувство удовлетворения и радости? Если мы назначаем ответственным кого-то другого, то мы отдаем ему свою силу, выбирая для себя зависимое положение. Осознание собственной ответственности позволяет нам вернуть всю имеющуюся в нашем распоряжении энергию и распорядиться ею на свое усмотрение.