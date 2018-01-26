Как осуществить данные себе обещания

Дала обещание самой себе, а через неделю обнаружила, что уже нет сил его выполнять? Если хочешь добиться успеха, скорее всего, тебе понадобится немного помощи. Новая дата на календаре не значит, что ты внезапно сможешь успевать больше, станешь гуру в фитнесе и немедленно получишь водительские права. Тебе нужно посвятить время тому, чтобы достичь своих целей и улучшить каждую область жизни, а мы расскажем, как.

Если пообещала держать себя в форме

Кто вообще разрешил людям одновременно постить в свою ленту и фотографии Адрианы Лимы, и рецепт марокканского цыпленка? Держать себя в форме в таких условиях кажется совершенно невозможным. Старомодный способ просто есть поменьше не работает, раздельное питание признано вредным, а современные диетические системы настолько сложны, что кажется, нужно получить специальное образование, чтобы разобраться в них самой. К счастью, у тебя есть возможность держать себя в форме благодаря мотивационному ЗОЖ сервису «Время перемен». В нем предлагается 7 онлайн-программ серии «Красивое и здоровое тело» с ежедневными заданиями в личном кабинете, которые рассчитаны на прохождение в домашних условиях. Программа строится комплексно и охватывает все области: от питания и режима до мотивации и количества физических нагрузок. А чтобы было не так нудно выполнять задачи, система построена по принципу игры: тебе даются жизни, уровни, бонусы и подарки.

По мнению специалистов сервиса «Время перемен», 68% женщин каждый год ставят цели, связанные с изменением своего тела. С 10 января приступает к их осуществлению уже менее 50%, а к концу января остается в строю 23%. С помощью этой программы ты сможешь сохранить настрой и мотивацию на работу со своим организмом и его здоровьем, а сообщество из 22 тыс. участниц поддержит советом и вдохновит примером. Узнать подробнее о программе «Время перемен» Если жаждешь путешествовать

Если твоей целью в 2018 стало увидеть мир, то ты будешь в восторге, узнав, что, согласно сайту Contiki, путешествия делают тебя лучшей версией себя. Не забывай использовать специальные приложения, которые помогут выбрать недорогие авиабилеты, а также пользоваться услугами кэшбэк-сервисов при бронировании отелей.

Хочешь увидеть мир бесплатно? Присоединись к одной из волонтерских программ, о которых мы говорили на прошлой неделе. Объединись с другими людьми для путешествия, проживания и работы в разных городах мира. Узнать подробнее о волонтерских программах Если хочешь научиться чему-то новому

Мало просто достать учебник — нужно отслеживать свой прогресс. Добавь в свой список приложений те, которые помогут отслеживать ежедневные продвижения, например проект HWYD или приложение Habitude.

Не забывай и о том, что крупные задачи стоит делить на несколько мелких. Например, если ты берешься за изучение нового языка, то никак не освоишь все грамматические правила за неделю. Ключ в регулярном повторении на протяжении долгого времени, а перегрузка информацией только усложнит твою работу и отобьет желание выполнять обещание. Узнать подробнее о генерации привычек Если планируешь большую покупку

Начался новый год, а проблемы остались старыми. Тебе по-прежнему страшно, что не хватит денег на аренду квартиры, а разбитый телефон равен большой трагедии. В то же время ты давно мечтаешь о покупке большого телевизора или даже машины. Сейчас самое подходящее время начать планировать свои траты и расходы в этом году. Заведи себе специальный ежедневник, в котором будешь строить свои финансовые планы. Разбей его на этапы и прививай себе дисциплину в отношении денег. Каждый день записывай любое передвижение в кошелек и из него. Узнать подробнее о том, как накопить на покупку мечты Если необходимо закончить начатые проекты

К большим задачам сложно подступаться. Кажется, что необходимо выделить на это несколько выходных, хорошенько выспаться, создать нужную атмосферу. На практике же психологи рекомендуют делить один большой проект на несколько мелких, пользоваться методом майндмэпа — построения карты с идеями, а также регулярно уделять своему любимому делу по меньшей мере 15 минут в день. Например, если ты физически не можешь остаться одна со своим компьютером из-за других рутинных дел и никак не приступишь к написанию собственной книги, то потрать 15 минут на визуализацию своей мечты. Представь, какая будет обложка у твоего творения и какое место оно займет на полках магазинов. Продумай персонажей и их фирменные реплики. Каждый день практикуйся в том, чтобы придумать острый диалог! Узнать подробнее о том, как быть успешной Если решилась уйти из несчастливых отношений

Вместе плохо, а по отдельности страшно? Увы, это главный признак того, что у ваших отношений нет будущего. Подумай о том, что вас, возможно, держат вместе только привычки и ожидания, а в реальности вам обоим пора строить собственные жизни по отдельности. Разрывать отношения сложно, когда голову переполняют мысли о том, не пожалеешь ли ты о своем поступке, и страх, что у тебя не выйдет начать новую жизнь. Гораздо хуже, если ты беспокоишься еще и о том, что твой партнер может чересчур негативно отреагировать на разрыв, например криком, агрессией и затяжной местью. Выяви токсические привычки в своих отношениях и проработай их для своего счастливого будущего в 2018 году. Узнать подробнее о токсических привычках в отношениях

По данным Американской психологической ассоциации, ты, скорее всего, добьешься успеха по всем пунктам, если выполнишь хотя бы одну новогоднюю резолюцию. Даже одно значительное изменение улучшит твою жизнь и поможет найти силы на новые цели.