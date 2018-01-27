5 причин перестать строить из себя принцессу

Психологи уверяют, что родители, воспитывающие своих дочек исключительно с королевским размахом, уверяя девочку, что она самая настоящая принцесса, а значит, достойна лишь самого лучшего, делают лишь хуже ребенку. Ведь когда эта исключительная особа вырастает и начинает осознавать, что мир, по сути, ей ничего не должен, она впадает в депрессию и практически не находит свое счастье. Рассказываем, почему стоит избавляться от синдрома принцессы прямо сейчас.

Лишь я знаю, что нужно делать

Зачастую девушки-принцессы относятся к окружающим надменно, а родителей, друзей и коллег по службе (если они все же соизволили выйти на работу) воспринимают исключительно как прислугу, которая должна выполнять все их прихоти. При этом эти дамы на полном серьезе считают, что они исключительные, а значит и все в этой жизни делают на высшем уровне априори. Увы, у обычных людей это вызывает лишь жалость и раздражение, но никак не восхищение. Я самая уникальная и неповторимая

Эти дамы обычно носятся со своей женственностью как с писаной торбой, выбирая исключительно милые и одновременно сексуальные наряды. Они считают, что они действительно богини, а остальным девушкам даже не место рядом с ними на пьедестале. Кроме того, принцесса действительно уверена, что обладает необыкновенной властью над мужчинами и сверхъестественными способностями. Но, как это часто бывает, данные утверждения не имеют ничего общего с реальностью, и обычно мужчины таких особ предпочитают обходить стороной. И правильно, зачем заморачиваться? Давай возьмем вот эти миленькие штуки. А еще вон те!

Взрослая женщина, млеющая от очередной милой вещицы, вызывает скорее недоумение, а не умиление. Она ведет себя как ребенок и уверена, что весь мир должен крутиться вокруг нее. И очень обижается, когда понимает, что никто не спешит бросить к ее ногам все самое лучшее сразу. Как же так? Она ведь принцесса! Девушки, мужчины советуют вам быть проще и не надувать обиженно губы всякий раз, когда вы не получили очередную желаемую вещь. Хотите получить желаемое? Приложите усилия и заработайте сами, наконец. Все лучшее — мне

Все принцессы считают, что высокий симпатичный миллионер с бриллиантовым кольцом будет просто счастлив получить их в жены, ведь они «самые-самые» и обычным женщинам до них еще очень далеко. Но вот незадача. Годы проходят, а миллионер с огромным бриллиантом так и не появляется на горизонте. Вот тогда-то принцесса начинает рассказывать окружающим, что «настоящих мужчин не осталось», всех хороших давно разобрали, а абы с кем она не пойдет. Она же выше всего этого. Мне все должны

Обычно такие дамы действительно невыносимы. Если они чего-то захотели, то закатят настоящую истерику и будут действовать вам на нервы до тех пор, пока вы не выполните ее желание. Их многочисленные капризы начинают со временем раздражать, поэтому у принцесс практически нет подруг, да и возлюбленные тоже не задерживаются надолго рядом с ними. При этом после расставания с очередным поклонником она недоуменно закатывает глаза, не понимая, почему от нее такой распрекрасной ушел мужчина. Родителям она тоже уделяет время в последнюю очередь, ставя свои интересы превыше всего и считая, что до самой старости ее должны содержать. Пойти работать? Она, конечно, может об этом подумать, но лишь в том случае, если ей предложат сразу руководящую должность с хорошим окладом.