Почему подростки принимают «плохие» решения?

Ученые разгадали тайну поведения подростков — почему они странно одеваются, отрываются в незнакомой компании и вообще ведут себя так, будто хотят себе навредить.

Эврика! Подросток — существо загадочное: на первый взгляд, практически взрослый человек, но при этом логика, поступки, высказывания, а еще иногда одежда и музыкальные пристрастия — как у инопланетянина. Родителям остается лишь качать головой и списывать все на возраст. В конце концов, все это они уже проходили: был кризис двух лет, пяти, еще скольких-то — в общем, переходных моментов хватало, иногда казалось, что весь процесс взросления — сплошной переходный момент. «Почему ты напился на вечеринке так, что не смог прийти домой?» «Почему ты надела юбку из-под которой торчит нижнее белье, да еще и зимой?» «Зачем ты украла помаду в супермаркете?» Теперь у ученых есть вполне конкретный ответ на эти риторические вопросы. Дело в том, что области мозга, которые отвечают за принятие решений, окончательно формируются только после двадцати лет. Так что особенности устройства мозга подростков заставляют их подвергать себя риску: они принимают решения слишком импульсивно и не способны здраво оценить последствия выбора.

Крошка-сын к отцу пришел Большинство детей прекрасно понимает, что такое хорошо, а что такое плохо еще в дошкольном возрасте. И со временем они могут даже объяснить, почему именно это хорошо или плохо. Проблема в том, что дети и подростки очень плохо принимают решения в состоянии стресса или под давлением. Также в этом возрасте важно произвести впечатлениt и для того, чтобы заслужить авторитет у друзей или одноклассников, тинэйджер пойдет практически на все. То есть ваш 15-летний сын осознает, что воровство — это плохо. Но если ему нужно украсть что-либо для того, чтобы впечатлить одноклассников, то он, скорее всего, сделает это. В этой ситуации он будет находится под давлением, и центр принятия решений будет работать странно. Разницу между «знанием» и «решением» можно объяснять в терминах холодной и горячей ситуации. Холодная ситуация — это выбор, который сделан спокойно, без давления, дополнительных факторов влияния, без эмоционального возбуждения. В этом состоянии подростки способны принимать рациональные решения. Горячая ситуация — это ситуация сильного эмоционально возбуждения (радость, беспокойство или печаль). Велика вероятность, что в горячей ситуации подросток примет необдуманное решение, которое может ему навредить, и не будет в этом момент осознавать последствия сделанного выбора. Влияние эмоционального возбуждения на способность принятия решений объясняет, как ребенок может совершенно спокойно и сознательно обсуждать вред наркотиков и алкоголя, а через пару часов напиваться с друзьями и курить. Чудеса науки Исследования мозга показали, что лобная доля, которая отвечает за принятие решений, импульсный контроль, поиск ощущений, эмоциональные реакции и последовательное мышление, окончательно формируется только после двадцати лет. Связь между развитием мозга и способностью принимать решение, точнее, способностью принимать верные решение в экстренных ситуациях, называется психосоциальная зрелость. Так вот, исследования показали, что у подростков 12-17 лет социальная зрелость значительно ниже, чем у молодых людей 18-23 лет. В свою очередь, эта группа по психосоциальной зрелости уступает взрослым — людям от 24 лет и старше.

Чем же опасна эта психосоциальная незрелость? — рискованные поступки (жажда адреналина); — импульсивный выбор; — жажда краткосрочных удовольствий (важнее, что принесет радость прямо сейчас, а не то, что будет радовать потом); — проблемам с отложенным вознаграждением — то, что обещано позже, не имеет ценности; — влияние сверстников; — отсутствие понимания последствий выбора. Что же делать? Объяснение — хорошо, но как же родителям помочь подросткам научиться принимать более взвешенные решения? Очевидно, что строгость и контроль здесь не работают: если родители оказывают чрезмерное давление на юного бунтаря, ситуация лишь ухудшается. Ребенок в переходном возрасте должен отстоять свое право принимать (пусть и импульсивные) решения, а задача взрослых — направить его.

Вот несколько правил, которые помогут родителям подростков 1) Помните обо всех событиях и особых датах, которые могут поставить вашего ребенка в ситуацию выбора под давлением. Школьные вечеринки, дни рождения, концерты — все, что угодно. Внимательно слушайте подростка, он расскажет вам о своих ожиданиях и даже о своих планах (будет ли он пить, например), а вы всегда можете поговорить с ним об этом в спокойной обстановке. 2) Сами рассказывайте ребенку о нестандартных сценариях развития событий (опоздал на автобус, электричку или другу стало плохо от алкоголя), объясняйте, что делать в той или иной ситуации. Таким образом, когда он действительно окажется в этой ситуации, ему немного проще будет принять решения, ведь он уже проработал ее с вами. 3) Помогите подростку освоить технику «остановился и подумал». В момент принятия решения он должен избавиться от давления: например, уйти в ванную, позвонить кому-то или написать сообщение. Вы же научили его считать овец перед сном, теперь можете научить считать до десяти, прежде чем сделать какую-то глупость. 4) Подарите ему условный «компас» для принятия решений. Да, подростку сложно самому оценить последствия поступка. Но в момент принятия решения он может задать себе вопрос: «Стану ли я рассказывать об этом маме?» или «Хотел бы я, чтобы мама об этом узнала?» Возможно, именно этот вопрос поможет ему избежать неприятностей. 5) Напоминайте детям, что они всегда могут попросить помощи. Убедитесь, что в их телефоне есть контакты родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, дяди, тети, племянников — всех, с кем он может поговорить перед принятием решения. Он не один, и он не должен делать это один. 6) Используйте отрицательный опыт как пример. Да, ваш ребенок принял неверное решения, теперь разгребает последствия. Не ругайте его, просто поговорите о том, почему так произошло, в какой момент было принято неудачное решение и почему, ну и какое решение в данной ситуации было бы верным, как лучше поступить в будущем.