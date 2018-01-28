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15 профессий, в которых женщины зарабатывают больше
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15 профессий, в которых женщины зарабатывают больше 

SNCmedia.ru 28 января 2018
Фото: depositphotos.com
Большую, чем у мужчин, сумму заработка женщинам, правда, удается иметь лишь до 27-летнего возраста — особенно успешны именно молодые специалисты, только что получившие образование. Это удалось выяснить исследователям Федерального резервного банка Нью-Йорка.
Если верить статистике, обычно за равный объем работы мужчинам выплачивают доллар, а женщинам — только 77 центов. Когда же речь заходит о тех, кто только начал свой путь по карьерной лестнице, то в их случае разрыв уже не так велик — на 1 «мужской» доллар приходятся 97 «женских» центов. Но это в среднем. Ряд профессий для женщин в возрасте от 22 до 27 более прибыльны, чем для их мужчин-ровесников.
Сильнее всего по заработку коллег-мужчин опережают работницы социальных служб — на целых 16%. На 11% зарплата выше у женщин-терапевтов по сравнению с мужчинами-терапевтами. Шансы быть состоятельнее мужчин — на целых 10% — у женщин также есть в сфере промышленной инженерии. В других областях разница между женской и мужской зарплатой тоже ощутима:
  • история искусств — женщины зарабатывают на 9% больше мужчин;
  • аэрокосмическая инженерия — на 8%;
  • строительные службы — на 8%;
  • бизнес-аналитика — на 7%;
  • механическая инженерия — на 4%;
  • науки о Земле — на 3%;
  • науки о питании — на 3%;
  • гражданская инженерия — на 3%;
  • философия — на 2%;
  • общее образование — на 1%;
  • электроинженерия — на 1%;
  • химическая инженерия — на 1%.
Все это радует крайне недовольных тем, что мужской труд ценится больше женского. У представительниц прекрасного пола есть все шансы сделать эти показатели еще более впечатляющими, однако на это, по всей видимости, уйдет еще немало времени. В данный момент ситуация такова, что к расцвету своей карьеры, при достижении возраста от 35 до 45 лет, в тех же областях лидировать снова начинают мужчины, зарабатывая на 10, 15, а то и все 25% больше женщин.
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