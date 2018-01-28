Существует ли на самом деле дружба с мамой

Дружба с мамой — мечта каждой второй девочки. Признайтесь: кто из нас не хотел бы иметь понимающую и легкую на подъем маму, готовую в трудную минуту прийти на помощь. Маму, с которой можно попить кофе, обсудить последние сплетни и нового бойфренда без страха быть неправильно понятой. С другой стороны, женские форумы переполнены исповедями молодых женщин, которые боятся стать для своих дочерей не подругами, а деспотами и лишить их самостоятельности. Где золотая грань между зависимостью и близостью с матерью? Хорошо ли, когда мать превращается в лучшую подружку? И насколько правильно дружить с собственной мамой?

У нас для вас хорошие новости: дружба с матерью имеет целый ряд плюсов. Прежде всего, гармоничные отношения с матерью — фундамент любви к себе и своему телу, принятия себя такой, какая вы есть. «Если для девочки общение с отцом — это залог ее восприятия мужчин в будущем, то отношения с матерью — фундамент ее женственности, самооценки и даже „разрешения“ быть женщиной, » — говорит клинический психолог Анна Загубера.

Второй несомненный плюс дружбы с матерью — возможность обсудить с ней проблемы в профессиональной. личной и даже интимной сфере как со старшей подругой, более опытной и мудрой. «В моей практике пациентки, близко общающиеся с матерями, были менее склонны к депрессии и легче противостояли трудностям, — комментирует семейный психотерапевт Василий Полетаев, — Могу отметить, что такие девушки рассудительнее и меньше склонны к неврозам. И наоборот, пациентки, лишенные близости с матерями, испытывают настоящий голод по любви и часто становятся жертвами пикаперов и других сомнительных личностей.»

Наконец, ощущение, что вы всегда можете положиться на маму, придает уверенность в собственных силах и ощущение надежного тыла. Вам всегда есть куда идти — даже если на вы потеряли работу и расстались с парнем. Когда в жизни началась черная полоса, именно с мамой у вас есть уникальная возможность «побыть слабой девочкой» и на время освободить голову от необходимости принимать решения.

Конечно, хорошо, когда мать — надежная подруга, которая никогда не бросит в беде и постарается дать дельный совет в нужной ситуации. Вы всегда будете для нее интересным собеседником, даже если рассказываете о банальном походе в магазин. Ей можно доверить самые постыдные тайны, страхи и сомнения и не бояться, что она отвернется от вас — материнская любовь безусловна. Однако есть и вторая сторона медали. Иногда близость с матерью перерастает в токсичное слияние, где наши желания и чувства становятся вторичными, а материнские потребности выходят на первое место.

В основном это случается, когда мать боится остаться одна и всеми силами пытается удержать дочь рядом с собой. Даже ценой ее благополучия. «Если ваше мнение — это мамины слова, если ее любовь и забота вас душит, если вы часто испытываете раздражение из-за нее, а постоянное чувство вины перед мамой и стыда за себя (плохую дочь) являются вектором взаимоотношений, то ваши отношения с матерью не здоровы, » — объясняет Анна Загубера.

Одно из негативных последствий такой близости — смещение ролей. К сожалению, бывает и так, что мать не была готова к роли родителя — и поэтому перекладывает на свою дочь материнские функции, то есть, сама становится ребенком. ”Такие отношения могут привести к полному эмоциональному выгоранию дочери, — рассказывает Василий Полетаев, — А также к проблемам в отношениях с противоположным полом: какая любовь, когда нужно заботиться об инфантильной матери?”

Внутренний запрет на личную жизнь — одно из главных негативных последствий токсичной близости с матерью. Задумайтесь, если вы часто испытываете вину из-за мыслей о переезде к любимому мужчине или замужестве, потому что боитесь оставить маму одну. Если вы регулярно чувствуете себя виноватой, это тревожный звоночек и повод обратиться к специалисту. Возможно, ваши отношения с матерью нуждаются в пересмотре.

Дружба с матерью может стать прекрасной отдушиной и надежным убежищем в сложный период: разве не приятно поболтать за бокалом вина с человеком, который знает о вас все и готов принять вас такой, какая вы есть? Но если близость с мамой приносит вам дискомфорт, вы постоянно думаете, что делаете что-то не так, или, еще хуже, боитесь уйти и начать строить карьеру или семью — тогда нужно хорошо проанализировать формат общения.