Как понять, что вас используют

Наш мир не идеален, и использование одного человека другим встречается сплошь и рядом. Безусловно, это неприятно и нечестно, но кто сказал, что в нашей жизни все делается по справедливости? Мы составили определенные признаки, которые помогут понять, что вы тоже стали жертвой других людей и даже не замечаете, как беспрекословно выполняете все их просьбы.

Вас постоянно заставляют чувствовать себя виноватой и извиняться за поведение других людей. Казалось бы, ведут себя некрасиво они, а стыдно именно вам. Например, ваш избранник позволяет себе нелицеприятно отзываться о вас в присутствии ваших друзей и знакомых, но вы списываете это все на его усталость или стресс. Хотя он просто забыл об элементарной вежливости!

Ваши потребности никого не интересуют. Вы стараетесь уделить время всем без исключения и проявляете заботу, стоит лишь кому-то почувствовать хоть легкое недомогание, но вот парадокс, когда вам самой нужна помощь или просто участие, никого не оказывается рядом. У них просто находятся дела поважнее.

Друзья или родные звонят вам с какой-то конкретной просьбой. И вместо того, чтобы поинтересоваться, как у вас дела, сразу же деловитым тоном сообщают о том, что от вас нужно. Во время разговора они обычно монологом выкладывают все о своих делах, а выговорившись, тут же спешат отсоединиться. А то вдруг вы начнете вставлять свои реплики.

С вами встречаются лишь для того, чтобы убить скуку. Еще вариант — чтобы заняться сексом, если речь идет о мужчине. При этом никаких долгоиграющих перспектив вам не светит, и такой кавалер сбежит при первой же возможности.

Руководство вас хвалит перед коллективом и тут же добавляет новые обязанности. Типичное поведение начальства, когда нужно добавить объем работы сотруднику. Ведь если вам сразу же сказать о том, что теперь вы занимаетесь еще кучей новых проектов, то вы, конечно, начнете протестовать или даже уволитесь. А вот похвалить и сказать, как прекрасно у вас выходит работа, поэтому вам нужно развиваться дальше и покорять новые высоты — это пожалуйста.

В вас видят лишь источник материальных благ. Если ваши родственники или знакомые знают, что у вас есть свободные средства, то они без зазрения совести будут использовать это в своих интересах. Причем отдавать долг они могут годами, давя на жалость и упрекая вас в черствости.