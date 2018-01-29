Зависимость от еды: как перестать заедать эмоции

Каждая из нас хотя бы раз испытывала желание съесть что-нибудь сладкое или острое, даже если недавно был плотный обед.

Причин может быть масса: иногда нас на это толкает скука, а порой хочется скрасить ожидание или отвлечься от неприятных мыслей.

И мы грызем чипсы или шоколадку, едим конфеты «как хлеб», даже не подозревая, что в основе безопасного на вид желания «пожевать» могут лежать серьезные психологические проблемы.

О причинах неконтролируемой тяги к еде и способах победить ее рассказывает психотерапевт Зоя Богданова. Вредная привычка или крик о помощи?

Единственной естественной причиной желания поесть является голод. К сожалению, все прочие объяснения, которыми мы успокаиваем себя, соблазняясь на лишнюю порцию сладостей или шашлыка, — всего лишь отговорки.

Важно понимать, что непреодолимая тяга к чему-либо сигнализирует о том, что пора обратить внимание на эту проблему и разобраться с ней. Существует несколько причин, по которым люди «едят после еды»:

1. Стрессы — гормон стресса кортизол стимулирует чувство голода, и мы обильно «заедаем» его сладостями и сдобой. Существует множество других методов борьбы с нервным напряжением, но еда — один из самых простых и доступных. Для того чтобы открыть пачку чипсов, нам не нужно тратить много энергии. А вот чтобы отправиться гулять на улицу или пойти на тренировку, организму потребуется намного больше сил. Правда, и вознаграждение за затраченные усилия будет больше.

2. Нехватка витаминов и микроэлементов — в этом случае желание съесть орехи, рыбу или яблоки — всего лишь сигнал организма о недостатке питательных веществ и подсказка, как его можно восполнить.

Витамины и микроэлементы помогут получить требуемую энергию, при этом переедать вам не придется.

3. Негативные эмоции и переживания.

Последняя ситуация — самая печальная, поскольку ее не исправишь витаминами или полноценным сном.

Разобраться в том, какая из причин ваша, достаточно просто — если тяга к той или иной еде возникла недавно, скорее всего, она вызвана стрессом или недостатком микроэлементов. Если же вы знаете, что в сложные периоды жизни всегда налегаете на конфеты или сгущенку, речь идет о сформировавшейся привычке «заедать» эмоции. Родом из детства

Семена большинства пищевых зависимостей мы несем в себе с детских лет. Всякое поощрение конфеткой или наказание лишением десерта учит ребенка тому, что еда — не просто средство утолить голод, а мощный инструмент управления эмоциями.

И мы вырастаем, твердо зная, что лучшее средство поднять себе настроение или отвлечься от грустных мыслей — это лакомство. Оно же — вознаграждение: мы дарим себе миндальные пирожные за вовремя сданный рабочий отчет или нового клиента. А еще идем в кафе после особенно выматывающей тренировки и покупаем себе кусок «Наполеона».

Чтобы понять, какая именно эмоция «голодна», достаточно проследить за тем, какой еды вам хочется:

одиночество заедают сладким и алкоголем. «Несладкая жизнь», — говорим мы о себе, если разлучаемся с близкими или теряем любовь, а потом компенсируем это, объедаясь тортами и печеньем;

скукть собой, своей жизнью, а также частые конфликты толкают нас злоупотреблять пирогами, сладостями и алкоголем; — напряжение, панику и грусть мы снимаем семечками, чипсами, фаст-фудом, попкорном, мороженым и алкоголем.а и чувство вины усиливают тягу к семечкам, картофелю-фри, чипсам, конфетам и фаст-фуду;

необходимость отвлечься и переключить внимание выражается в желании кофе, чая, соков или колы;

неуверенность в себе и жажда поощрения проявляется тягой к шоколаду, сдобе, пирожным, вафлям и десертам;

неудовлетворенность собой, своей жизнью, а также частые конфликты толкают нас злоупотреблять пирогами, сладостями и алкоголем;

напряжение, панику и грусть мы снимаем семечками, чипсами, фаст-фудом, попкорном, мороженым и алкоголем. Боремся за независимость

Казалось бы, что плохого в том, чтобы снять напряжение пакетиком семечек? Главным образом то, что напряжение никуда не исчезает, а вот лишние калории и неприятные последствия для организма останутся. Поэтому с пищевыми привычками надо бороться, и первое, что придется сделать, это осознать и понять их причину.

Попробуйте вести подробный список всего съеденного за день — так вы сможете выяснить, в какие моменты появляется желание съесть «вредное».

Второй этап — научиться перенаправлять это желание на другие приятные вам занятия: самомассаж, прогулку или прослушивание успокаивающей музыки. Это поможет снять напряжение и держать эмоции под контролем без вреда для здоровья.