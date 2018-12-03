Тест: вы эмоциональны или рассудительны?

Некоторые люди эмоциональны и порывисты, принимают решения спонтанно и интуитивно. Другие же взвешивают каждое решение, просчитывают ходы и делают что-то, полагаясь только на трезвость ума. От чего это зависит?

Специалисты утверждают, что люди, у которых доминирует правое полушарие мозга, чаще склонны к авантюрам, порывисты и спонтанны, а те, кем "управляет" левое полушарие — организованны и рациональны.

Причина проста: левое полушарие несет ответственность за аналитическое мышление человека, благодаря этому полушарию развита логика и анализ фактов. Кроме того оно отвечает за последовательность процесса обработки информации.

Правое полушарие считается ответственным за воображение, с его помощью человек способен фантазировать, мечтать, сочинять, учить стихи и прозу. Здесь же располагаются способности человека к инициативе и искусству. Благодаря правому полушарию мозга мы устанавливаем интуитивные связи между образами, понимаем разнообразные метафоры и воспринимаем юмор.

Итак: чувства и разум? Какое полушарие мозга управляет вами?