Тест: что о вас расскажет любимая еда 

Говорят, ты — то, что ты ешь.
Некоторые психологи считают, что вкусовые предпочтения вполне способны многое рассказать о характере человека. Прямую взаимосвязь предпочтений в еде человека и его характера выявили даже ученые.
Например, турецкий психиатр Нихат Кай провел многолетнее исследование, в котором обнаружил взаимозависимость пищевых пристрастий и психического состояния человека.
Вкус еды способен управлять даже нашим поведением. Наш соотечественник психолог А. Макаров посвятил свою диссертацию связи психического здоровья с пищевым рационом и пришел к любопытным выводам. По его мнению, к примеру, любители сыра — самые надежные люди. А самые аккуратные и усердные — предпочитают колбасу.
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