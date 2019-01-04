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Тест: что о вас расскажет любимая еда 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Говорят, ты — то, что ты ешь.
Некоторые психологи считают, что вкусовые предпочтения вполне способны многое рассказать о характере человека. Прямую взаимосвязь предпочтений в еде человека и его характера выявили даже ученые.
Например, турецкий психиатр Нихат Кай провел многолетнее исследование, в котором обнаружил взаимозависимость пищевых пристрастий и психического состояния человека.
Вкус еды способен управлять даже нашим поведением. Наш соотечественник психолог А. Макаров посвятил свою диссертацию связи психического здоровья с пищевым рационом и пришел к любопытным выводам. По его мнению, к примеру, любители сыра — самые надежные люди. А самые аккуратные и усердные — предпочитают колбасу.
Пройдите тест и узнайте, что ваши пристрастия в еде говорят о вашей личности.
Психология , Тесты
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