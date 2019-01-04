Тест: что о вас расскажет любимая еда

Говорят, ты — то, что ты ешь.

Некоторые психологи считают, что вкусовые предпочтения вполне способны многое рассказать о характере человека. Прямую взаимосвязь предпочтений в еде человека и его характера выявили даже ученые.

Например, турецкий психиатр Нихат Кай провел многолетнее исследование, в котором обнаружил взаимозависимость пищевых пристрастий и психического состояния человека.

Вкус еды способен управлять даже нашим поведением. Наш соотечественник психолог А. Макаров посвятил свою диссертацию связи психического здоровья с пищевым рационом и пришел к любопытным выводам. По его мнению, к примеру, любители сыра — самые надежные люди. А самые аккуратные и усердные — предпочитают колбасу.