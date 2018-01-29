15 мотивирующих цитат о жизни после расставания 

После расставания есть множество способов справиться с эмоциями: поговорить об этом, написать в дневник, снять фильм. Но порой, как бы ты ни старалась, отделаться от мыслей о бывшем сложно. Эти вдохновляющие цитаты помогут понять, что быть одной не приговор, а настоящий подарок.
— Майли Сайрус
Мне было так страшно остаться одной, и я думаю, что то, как я переборола страх, было самым большим достижением, чем что-либо в этом году.
— Рианна
Когда ты вновь сможешь встать на ноги — если ты когда-нибудь сможешь встать на ноги — это невероятное достижение. Я помню, что однажды проснулась и просто поняла — мне не одиноко. Мне казалось, что я хочу встать и идти в мир. Это было отличное чувство.
— Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»
Не забудь сначала полюбить себя.
— Робин Щербатски, «Как я встретил вашу маму»
Будущее пугает, но ты не можешь просто вернуться в прошлое, потому что оно уже знакомо. Да, это заманчиво, но это станет ошибкой.
— Минди Кэйлинг
Я рассматриваю романтические комедии как поджанр научной фантастики, в которой мир действует совсем не по тем правилам, как действует мой обычный мир.
Пауло Коэльо
Если вы достаточно храбры, чтобы сказать «прощай», жизнь вознаградит новым приветствием.
— Элизабет Гилберт
Это хороший знак, что твое сердце разбито. Это значит, что ты хоть что-то пыталась.
— Кэти Перри
Я знаю, что я живу в очень современной сказке, но также я знаю, что мне не нужен Прекрасный Принц, чтобы у меня был счастливый конец. Я могу сделать его сама.
— Холли Берри
Мужчина — вишня на пироге. Но я пирог, и мой пирог хорош сам по себе, даже если в нем нет вишни.
— Эмилия Кларк
Люди продолжают спрашивать меня, с кем я встречаюсь, и знаете… ни с кем. И все нормально! Сейчас мне нужно разобраться со многими вещами. Я считаю, что в природе женщины — воспитывать кого-то. Иногда себя.
— Сьюзан Сарандон
Расставания травмируют и выматывают. Единственное, что было мне абсолютно понятно, — думай о своей собственной жизни, о своих отношениях как о живом организме, который постоянно растет, двигается и меняется.
— Шейлин Вудли
Я никогда не встречала никого вроде «Вау, я определенно хочу провести остаток жизни с тобой». Я даже не знаю, созданы ли люди генетически на то, чтобы провести всю жизнь с одним человеком.
— Кэмерон Диаз
Когда я проходила через этап расставания, я сказала подруге: «Вау, это действительно ранит». И она сказала мне, что это показывает твою способность любить. Я предпочла бы, чтобы мое сердце разбилось еще тысячу раз, чем никогда никого не любить. Во мне столько любви, которую я могу дать, что я не опустошаюсь от нее никогда. — Кэмерон Диаз.
— Гвен Стефани
Моя жизнь сейчас весьма сложна. Она ударила меня по лицу. Но теперь у меня новый этап, и это удивительно, но я весьма вдохновлена. Все кажется новым. Не знаю, как это описать. Я плакала всю дорогу до студии, а потом подумала: что я делаю? Почему я это делаю?
— Мэрилин Монро
Я верю, что все происходит по некоторой причине. Люди меняются — так вы можете научиться отпускать. Дела идут неправильно — так вы цените их, когда они в порядке. Вы верите лжи — так вы, наконец, учитесь не доверять никому, кроме себя. И иногда хорошие вещи разваливаются — так лучшие вещи сочетаются вместе.