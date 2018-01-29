15 мотивирующих цитат о жизни после расставания

После расставания есть множество способов справиться с эмоциями: поговорить об этом, написать в дневник, снять фильм. Но порой, как бы ты ни старалась, отделаться от мыслей о бывшем сложно. Эти вдохновляющие цитаты помогут понять, что быть одной не приговор, а настоящий подарок.

— Майли Сайрус

Мне было так страшно остаться одной, и я думаю, что то, как я переборола страх, было самым большим достижением, чем что-либо в этом году.

— Рианна

Когда ты вновь сможешь встать на ноги — если ты когда-нибудь сможешь встать на ноги — это невероятное достижение. Я помню, что однажды проснулась и просто поняла — мне не одиноко. Мне казалось, что я хочу встать и идти в мир. Это было отличное чувство.

— Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Не забудь сначала полюбить себя.

— Робин Щербатски, «Как я встретил вашу маму»

Будущее пугает, но ты не можешь просто вернуться в прошлое, потому что оно уже знакомо. Да, это заманчиво, но это станет ошибкой.

— Минди Кэйлинг

Я рассматриваю романтические комедии как поджанр научной фантастики, в которой мир действует совсем не по тем правилам, как действует мой обычный мир.

Пауло Коэльо

Если вы достаточно храбры, чтобы сказать «прощай», жизнь вознаградит новым приветствием.

— Элизабет Гилберт

Это хороший знак, что твое сердце разбито. Это значит, что ты хоть что-то пыталась.

— Кэти Перри

Я знаю, что я живу в очень современной сказке, но также я знаю, что мне не нужен Прекрасный Принц, чтобы у меня был счастливый конец. Я могу сделать его сама.

— Холли Берри

Мужчина — вишня на пироге. Но я пирог, и мой пирог хорош сам по себе, даже если в нем нет вишни.

— Эмилия Кларк

Люди продолжают спрашивать меня, с кем я встречаюсь, и знаете… ни с кем. И все нормально! Сейчас мне нужно разобраться со многими вещами. Я считаю, что в природе женщины — воспитывать кого-то. Иногда себя.

— Сьюзан Сарандон

Расставания травмируют и выматывают. Единственное, что было мне абсолютно понятно, — думай о своей собственной жизни, о своих отношениях как о живом организме, который постоянно растет, двигается и меняется.

— Шейлин Вудли

Я никогда не встречала никого вроде «Вау, я определенно хочу провести остаток жизни с тобой». Я даже не знаю, созданы ли люди генетически на то, чтобы провести всю жизнь с одним человеком.

— Кэмерон Диаз

Когда я проходила через этап расставания, я сказала подруге: «Вау, это действительно ранит». И она сказала мне, что это показывает твою способность любить. Я предпочла бы, чтобы мое сердце разбилось еще тысячу раз, чем никогда никого не любить. Во мне столько любви, которую я могу дать, что я не опустошаюсь от нее никогда. — Кэмерон Диаз.

— Гвен Стефани

Моя жизнь сейчас весьма сложна. Она ударила меня по лицу. Но теперь у меня новый этап, и это удивительно, но я весьма вдохновлена. Все кажется новым. Не знаю, как это описать. Я плакала всю дорогу до студии, а потом подумала: что я делаю? Почему я это делаю?

— Мэрилин Монро

Я верю, что все происходит по некоторой причине. Люди меняются — так вы можете научиться отпускать. Дела идут неправильно — так вы цените их, когда они в порядке. Вы верите лжи — так вы, наконец, учитесь не доверять никому, кроме себя. И иногда хорошие вещи разваливаются — так лучшие вещи сочетаются вместе.