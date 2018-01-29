Мама права: 7 мудростей, которые вы понимаете после 20

В мире миллиарды людей, но никто не занимает в вашей жизни столько места, как мама. Неважно, является ли она вашей сторонницей или жестким критиком. Эти отношения не сравнимы больше ни с чем. На протяжении многих лет она давала вам немало советов, и вот те, в которых она была полностью права: 1. Тот друг на самом деле не был вам другом

Может быть, дело было в том, что эта подруга никогда не радовалась за вас или общалась с вами, только когда ей было удобно. В любом случае мама говорила об этом уже давно. Потребовались годы, чтобы осознать, что этот «друг» причиняет много боли. Непонятно, то ли дело в маминой интуиции, то ли в ее опытности, но она никогда не ошибается в таких вещах.

Интересно, почему так сложно просто принять мамин совет за правду? Обязанность матерей — наставлять нас, даже если их точка зрения кажется неоправданной. С другой стороны, как бы мы выучили свои уроки, если бы у нас не было свободы принимать собственные решения? 2. Комендантский час спасет вам жизнь

Когда в час ночи я сажусь в такси, чтобы доехать домой с вечеринки, задаюсь вопросом: и как только мне удавалось веселиться всю ночь во время учебы в университете? После полуночи я легко могу представить мамин голос, который говорит, чтобы я не задерживалась в гостях. Зато сейчас мне не нужно говорить об этом дважды — иначе как я высплюсь перед работой?

Раньше советы мамы казались гиперопекой, но чем старше становишься, тем лучше осознаешь, что в этом много смысла. Хоите не клевать носом по утрам? Привыкайте к раннему сну еще в молодом возрасте. 3. Хотите впечатлить людей — будьте уверенней

«Твое отношение к самой себе определяет то, как к тебе будут относиться окружающие».

Эти слова словно отпечатаны в моей голове, но их смысл я поняла далеко не сразу. Легко сказать, как вообще стать уверенной в себе в одночасье? Зато чем старше я становилась, тем лучше развивала в себе уверенность, училась на ошибках и добивалась прогресса. 4. Сила в прощении

Если кто-то выдавал мою идею за свою — я приходила в бешенство. Мама говорила забыть и простить, двигаться дальше. Как можно закрыть глаза на такую несправедливость?

Реакций на ситуацию может быть множество, но во всем важен подход. Если вы будете постоянно цепляться за прошлые ошибки и чужие косяки, то всегда будете наполнены этим напрягающим грузом. Сделайте себе одолжение — примите все внезапности судьбы и станьте человеком, который умеет прощать. 5. Он тебе не подходит

Эта способность идет вместе с той, которая определяет плохих друзей. Даже спустя долгое время мама продолжает спрашивать, почему вы до сих пор встречаетесь. А однажды действительно понимаешь, что вы с партнером друг другу не подходите. Зато она всегда найдет слова утешения и не будет повторять «я же говорила».

С другой стороны, тот случай, когда мама не одобряет вашего партнера, может превратиться в серьезную проблему. Просто помните о том, что она хочет лучшего для тебя. И неважно, что вы сама не знаешь, чего хочешь. 6. Важно ухаживать за кожей каждый вечер

Начиная от вечернего умывания и заканчивая специальными масками, мама всегда уделяла внимание своему внешнему виду и заставляла вас тратить на это время. Но это же чертовски скучно! Умоюсь-ка утром. В 14 вы несильно осознаете, как важно следить за кожей, и просто психуете при виде очередного прыща. С годами у вас вырабатывается настоящая привычка, которая защищает внешность и здоровье. 7. Жизнь расставит все по местам

Во времена больших карьерных и личностных провалов мне часто казалось, что будущего и вовсе не будет. Мама всегда видит ваши способности и верит в них даже больше, чем вы. Хоть вы порой врезаетесь в стены, и мир вокруг обрушивается, вы выживете, и ваша мама порадуется этому.