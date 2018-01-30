Сеть взорвал пост бизнесмена, который ищет секретаршу

Предприниматель и общественный деятель Герман Стерлигов написал очередной пост на своей странице в Facebook.

"Срочно ищу секретаршу: хорошенькую, грамотную и послушную. Кормлю, пою, одеваю и еще 100 000 на мороженое каждый месяц". В нем Стерлигов в свойственной ему манере предлагает работу молодым девушкам:

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"Внизу фото последней проработавшей два года секретарши. Это нижняя планка внешних качеств для работы в Слободе. Отнеситесь трезво к своим данным и не тратьте напрасно ни своего ни моего времени". Особое внимание Стерлигов уделил внешности соискательницы и даже потрудился приложить фотографию бывшей секретарши и сопроводил ее следующей подписью:

"Акцентирую внимание на ГРАМОТНОСТИ соискательниц — предстоит много писать и говорить". Образование соискательницы Стерлигову неважно, он утверждает, что лучше будет без него, зато он сделал акцент на грамотности, о которой упомянул аж два раза:

Некоторых подписчиков пост позабавил и они поддержали его шутками, а других, наоборот, возмутил, они напомнили Стерлигову, что такое отношение к сотрудникам недопустимо для "истинно-православных".

"Нехорошо это, Герман"

"Желающие есть. Секс регулярный?"

"Неуважительно по отношению к вашей бывшей секретарше говорить о ней, как о "нижней планке". И, вообще, все это звучит дико".

"Т.е. с женщина с детьми не вариант? Ну Герман вообще заговорился! Против Заповедей Божьих идёт, а ещё Истинно-Православным себя мнит!".