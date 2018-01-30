Охотничий инстинкт по-женски

Все мы не представляем жизни без любви, но путь к ней у каждой из нас свой. Кому-то везет, и свою любовь они находят быстро, еще в достаточно молодом возрасте. Кто-то находит, теряет, но не отчаивается, а верит и ждет, иногда многие года, свое счастье. Кому-то смиренно ждать своего единственного скучно, поэтому поиски его они превращают в увлекательную игру, чем и наполняют свою жизнь.

Но есть и такие, которым сами поиски любви не приносят ничего, кроме разочарований и душевных переживаний.

К таким относятся, например, девушки, которые быстро теряют интерес к мужчинам, которые влюбляются в них.

На первый взгляд это может показаться даже странным: добиваться внимания желанного мужчины и потерять к нему интерес сразу, как только он отвечает взаимностью. Но на самом деле эта проблема встречается довольно часто.

Принято считать, что охотничий инстинкт свойственен мужчинам, есть даже огромное число советов для девушек о том, как вести себя с мужчинами, чтобы вызвать и поддерживать их интерес, используя этот пресловутый инстинкт. При этом само понятие «инстинкт» подразумевает, что мужчина действует не совсем осмысленно, повинуясь неосознанным, неконтролируемым порывам.

Может ли девушка находиться под властью похожего инстинкта? Может, когда самой важной целью для нее становится замужество (или наличие мужчины рядом). В этом случае любой мужчина, более-менее подходящий по возрасту и внешности, становится объектом «охоты» (а в самых тяжелых случаях охотятся даже на тех, кто и вовсе не подо что не подходит).

Девушка флиртует, привлекает к себе внимание, при этом не особо вникая в то, кто перед ней. Все силы уходят на то, чтобы понравиться, а не узнать человека, образ мужчины часто идеализируется, подгоняется под желанные стандарты, а по сути — просто придумывается.

И вот когда такой придуманный мужчина, наконец, обращает внимание на девушку, их общение становится более тесным, личным, вдруг выясняется, что все придуманное — неправда, и что мужчина на самом деле совсем не такой, «не соответствующий». То есть мужчина на самом деле нормальный сам по себе, но придуманному образу никак не соответствует. И это несоответствие рождает разочарование — столько сил потрачено впустую, не на того. Девушка теряет к нему интерес.

Знакомая ситуация? На самом деле ситуация может быть и немного другой, но результат — тот же: как только мужчина становится доступным, интерес к нему пропадает. И чаще всего именно из-за того, что реальный человек не соответствует нашим идеальным ожиданиям. Но самое интересное, что он и не должен им соответствовать, он же не знает, что вы влюбились не в него, а в вами придуманный образ. У разбитого корыта остаются оба — и девушка, получившая «не того», и мужчина, который не понимает, чем он не угодил.

Часто такая охота за мужчиной (трофеем) — дань мнению социума «надо быть при мужчине». Но в реальности часто девушка боится или не хочет серьезных отношений. В этом случае она флиртует, добивается, а получив подтверждение чувств от мужчины, теряет всякое желание продолжать.

Для некоторых такая охота — своеобразная галочка для собственного эго, «я смогла». Но и в этом случае у девушки нет мотива создать длительные и близкие отношения, это только лишь игра. Чтобы чувствовать себя на коне, красивой, желанной.

Многие считают такое женское поведение признаком высокомерия. Но на самом деле все наоборот, и, скорее всего, у девушки есть определенные проблемы с самооценкой и боязнь отношений.

Выход из ситуации находится там же, где и вход — не стоит фантазировать! Не надо придумывать себе человека, при первой же встрече представляя себе и идеальную свадьбу, и цвет стен на кухне вашего дома, и количество будущих детей. Потратьте силы и время на то, чтобы узнать того, кто перед вами.

Практика показывает, что даже поверхностное знакомство, небольшая беседа, вечер, проведенный в одной компании, помогают понять, а нужно ли вам знакомиться ближе? Да, в начале отношений мы все бываем немного слепы, предпочитая не замечать в избраннике то, что нам не очень нравится, но не стоит сознательно усугублять это состояние! Помните, вы играете не только со своими чувствами, но и с чувствами мужчины. И это не та игра, в которую выигрывают, блефуя.