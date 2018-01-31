Лайфхаки, которые позволят работать продуктивнее

Если вы чувствуете, что никак не можете сосредоточиться на работе, постоянно отвлекаетесь на всякие мелочи и в итоге засиживаетесь допоздна, чтобы наверстать процесс, тогда эти советы вам точно пригодятся. Рассказываем, как за то же время научиться выполнять намного больше дел. Составляйте список дел на день

Сразу выделите задачи, которые являются приоритетными и постепенно переходите к наименее важным делам. Так вы точно ничего не забудете и сможете контролировать выполнение каждого пункта. Не пытайтесь сделать несколько дел одновременно

Лучше сосредоточиться на чем-то одном, иначе это просто замедлит вашу работу, и вы ничего толком не успеете сделать. А как только вы расправитесь с первым занятием, переключайтесь на второе — наиболее важное в списке ваших дел. Разберите завалы на рабочем столе

На рабочем месте необходимо соблюдать идеальный порядок и оставить лишь те вещи, которые действительно вам нужны для выполнения той или иной задачи. И никаких сувениров или милых фотографий — они лишь будут вас отвлекать в течение дня, и ваша продуктивность снизится. Пользуйтесь календарями

Заведите себе календарь, куда вы будете вносить важные встречи и те дела, которые требуют вашего непосредственного участия. Так вы всегда сможете контролировать процесс и понимать, сколько свободного времени у вас останется в конце дня. Не бойтесь просить о помощи

В делегировании нет ничего страшного и если вы понимаете, что не справляетесь, то обратитесь к вашим коллегам, которые обязательно вам помогут. А вы потом, при необходимости, поступите точно так же и поддержите их в сложную минуту. Выделите определенное время для звонков и писем

Если в течение дня вы будете то и дело заглядывать в почту, чтобы ответить на очередное письмо или хвататься за телефон всякий раз, как только вспомните о чем-то, как вам кажется, важном, то вы потеряете кучу времени и успеете выполнить лишь часть из того, что напланировали себе утром. Поэтому определите, в какие часы вы будете просматривать почту и совершать звонки, а все остальное время потратьте на другие задачи. Не назначайте несколько встреч друг за другом

Лучше, чтобы между встречами были промежутки свободного времени, чтобы у вас была возможность все обдумать и привести свои мысли в порядок. Содержите дом в чистоте

Ваша квартира (в особенности спальня) должна содержаться в идеальной чистоте. Эксперты уверяют, что беспорядок, мусор и разбросанная одежда действуют на нашу психику удручающе и отвлекают от действительно важных моментов. В итоге вместо того, чтобы заниматься делами вы тратите энергию на очередную внеплановую уборку.