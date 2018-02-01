Токсичные отношения: как понять, когда пора бежать

Он вас контролирует

И делает это очень навязчиво. Постепенно вам начинает казаться, что вы живете под постоянным наблюдением. Он звонит вам на работу, ходит вместе с вами на встречи с друзьями (даже если вы собирались посидеть «девочками») и — что уж совсем провал — читает ваши сообщения в телефоне или компьютере. Не утешайте себя тем, что ваш мужчина таким образом проявляет заботу. Скорее, он пытается управлять вашей жизнью, а это не совсем то, о чем стоит мечтать.

Он строит из себя жертву

Если ваш мужчина постоянно ноет и требует, чтобы его жалели, это напоминает плохой театр. Или энергетический вампиризм. Нытье утомляет само по себе, а уж необходимость быть вечным утешителем и вовсе сводит с ума. Зачем вам отношения с человеком, который не оказывает вам никакой поддержки?

Он врет

Много, часто и без повода. Токсичные люди это просто обожают. Когда вы ловите его на очередной неправдоподобной байке, он бледнеет, краснеет и обещает больше так никогда не делать. Но на следующий день все начинается сначала. И разорвать этот замкнутый круг (по крайней мере, без помощи психолога) вряд ли получится.

Он вами манипулирует

Например, он свято верит в то, что вы никогда от него не уйдете, потому что боитесь остаться в одиночестве. Пользуясь этим, мужчина садится вам на шею. И начинаются угрозы из серии «не будешь готовить мне ужин — перееду жить к маме». Попробуйте разок выставить его чемодан в коридор: пусть едет. Желательно, чтобы без обратного билета.

Ему нужен только секс

Ваша личность ему безразлична, главное, что в постели вы «ничего». Помните фильм «Девять с половиной недель»? Если дело обстоит примерно так, то вы, кажется, угодили в ловушку, расставленную очень токсичным мужчиной. Даже если в физическом плане вам с ним очень хорошо, но при этом он разрушает вас в моральном, пора валить. Хороший секс — это здорово, но не такой ценой.

Он вас унижает

Он вас не хвалит, не гордится вами, а иногда заведомо преуменьшает ваши таланты и способности. «Да ты не найдешь другую работу», «Кто вообще придумал, что ты хорошая хозяйка?», «Да какие шорты налезут на твою задницу?» — если в арсенале мужчины есть эти фразы (достаточно одной), бегите! И чем быстрее, тем лучше, иначе вы рискуете своей самооценкой и моральным здоровьем.

Вы всегда делаете только то, что он хочет

А вы вообще не имеете права голоса. Он же сказал, что в субботу хочет пойти на хоккей, ну что вы пристали со своим театром?! А еще он работал весь день, поэтому в 11 вечера имеет полное право смотреть телевизор на такой громкости, что вздрагивают соседи через два этажа. Если попытки объяснить ему, что нормальные люди так себя не ведут, может только участковый, спасайтесь бегством. Доверьте проблему участковому: это его работа.

Отношения не приносят вам радости

Вы живете как на пороховой бочке и находитесь в постоянном напряжении. Вы боитесь высказывать свое мнение и говорить то, что думаете. Кроме того, вы понятия не имеете, чего ждать на следующий день или через год, потому что свое будущее вы с ним не обсуждаете. Любовь — это не страдания! И не стоит списывать странное поведение мужчины на усталость/плохое настроение/Луну в Козероге. Не бойтесь смотреть правде в глаза: от токсичных людей надо избавляться.