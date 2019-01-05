Тест: сможете ли вы постичь дзен?

Что вы знаете о восточной "философии счастья"? Сегодня понятие "дзен" используется не по назначению, а часто даже в шутливом контексте. На самом же деле буддистам было не до шуток: течение дзен для них — основной способ проникнуть в истинную природу ума.

Исследователи учения, практиковавшие дзенскую медитацию, выяснили, что сутью учения является «невыразимое», которое невозможно объяснить теоретически или изучить как священную доктрину.

Существует и такие определения: «непосредственный переход к пробужденному сознанию, минуя традицию и священные тексты», «прозрение в познании своей собственной природы».