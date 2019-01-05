Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: сможете ли вы постичь дзен? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Что вы знаете о восточной "философии счастья"? Сегодня понятие "дзен" используется не по назначению, а часто даже в шутливом контексте. На самом же деле буддистам было не до шуток: течение дзен для них — основной способ проникнуть в истинную природу ума.
Исследователи учения, практиковавшие дзенскую медитацию, выяснили, что сутью учения является «невыразимое», которое невозможно объяснить теоретически или изучить как священную доктрину.
Существует и такие определения: «непосредственный переход к пробужденному сознанию, минуя традицию и священные тексты», «прозрение в познании своей собственной природы».
А как у вас с постижением дзена? Пройдите наш тест — и узнаете.
Психология , Тесты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему 45 лет считаются самыми страшными для женщины
Что спросить у себя, прежде чем вернуться к бывшему
Красота по арабски: 10 секретов восточных женщин
Как звезды проводят новогодние каникулы34
5 способов вести здоровый образ жизни
Видео
04:19
Единственная любовь Владимира Винокура
Звёзды
10:07
Настоящие имена голливудских звезд
Звёзды
00:42
Как сделать маникюр с эффектом «битого стекла»
Красота
02:56
Звезды, без сожалений оставившие Россию
Звёзды
10:02
Знаменитости, растерявшие все деньги
Звёзды
04:57
Голливудские звезды, недолюбливающие Россию
Звёзды
03:26
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
Звёзды
00:33
Особенности макияжа «под очки»
Красота
04:03
Как распознать лгуна
Психология
02:45
Школьные клички знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение