Тест: сможете ли вы постичь дзен? 

Что вы знаете о восточной "философии счастья"? Сегодня понятие "дзен" используется не по назначению, а часто даже в шутливом контексте. На самом же деле буддистам было не до шуток: течение дзен для них — основной способ проникнуть в истинную природу ума.
Исследователи учения, практиковавшие дзенскую медитацию, выяснили, что сутью учения является «невыразимое», которое невозможно объяснить теоретически или изучить как священную доктрину.
Существует и такие определения: «непосредственный переход к пробужденному сознанию, минуя традицию и священные тексты», «прозрение в познании своей собственной природы».
А как у вас с постижением дзена? Пройдите наш тест — и узнаете.