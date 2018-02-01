Кризис среднего возраста: как это бывает у женщин

Понятие «кризис среднего возраста» чаще ассоциируется с представителями мужского пола. А бывает ли этот кризис у женщин? И как он протекает? Что такое кризис среднего возраста?

Сам термин ввел в 1965 году канадский психоаналитик Эллиот Жаке. Знаменитый Карл Юнг считал данный кризис нормальной стадией взросления. Эрик Эриксон , который делил человеческую жизнь на восемь стадий развития, рассматривал этот кризис как переходную фазу в период так называемой «средней зрелости». Он считал, что в это время человек может изменить свою жизнь таким образом, чтобы на склоне лет ощущать себя удовлетворенным.

Но не стоит забывать, что ключевое слово здесь именно «кризис». По мнению специалистов, он начинается с осознания того, что жизнь, наверное, прожита зря. Люди «оглядываются назад и видят не достигнутые цели и упущенные возможности», отсюда возникают сомнения, «смятение, скука и гнев», комментирует психолог Екатерина Шумакова. Когда начинается кризис?

Чаще всего вышеупомянутый кризис начинается в возрасте немного за 40. Возможно, потому, что именно в этот период у людей проявляются первые признаки старения.

Особенно паникуют по этому поводу, конечно, представительницы прекрасного пола. Для многих из них утрата молодости и привлекательности — катастрофа. Нельзя сбрасывать со счетов и гормональные изменения. Тяжелее всего, по мнению психологов, приходится тем женщинам, у которых нет семьи и детей: им начинает казаться, что они зря прожили жизнь. Но даже жены и матери не застрахованы от кризиса среднего возраста. Иногда женщина осознает, что детям она больше не нужна, а с мужем они давно чужие люди. Иногда она понимает, что, отдавая себя семье, не реализовалась в профессиональной сфере. Иногда — наоборот, занимаясь карьерой, «запустила» семью…

Симптомы кризиса среднего возраста Отчасти кризису способствует укоренившийся в обществе культ счастья. Основой счастья считаются работа и брак. Доктор медицинских наук Джон Джейкобс в книге «Все, что вам нужно — любовь и другая ложь о браке» пишет: «Сегодня над нами довлеет мысль о том, что наша работа и брак принесут нам удовольствие или значительный вклад в наше счастье».

Приход кризиса можно определить по следующим симптомам: вы испытываете постоянную скуку и апатию; у вас бывают немотивированные перемены настроения, возникают самоуничижительные мысли и поступки.

Не такая уж редкость, когда мужчина после 40 находит себе молодую любовницу, а то и разводится с женой-ровесницей, меняя ее на 20-25-летнюю. А что же происходит с женщиной? Ее тоже порой «накрывает». Осознав, что все в ее жизни идет не так, как хочется, она меняет стиль, гардероб, делает себе пластику, и опять же — бросает мужа и находит молодого любовника. Может сменить род занятий, уехать в другую страну…

«Сейчас у нас стало гораздо больше возможностей противостоять неудовлетворенности, — считает Екатерина Шумакова . — В прошлом люди оставались на одной и той же работе и не расторгали брак на протяжении всей жизни. Теперь даже в условиях современного кризиса люди уходят с работы, а каждый второй брак заканчивается разводом. Возможность достичь более высокого уровня удовлетворенности становится мощной движущей силой, ей все сложнее сопротивляться».

Но не всегда перемены, на которые нас толкает кризис среднего возраста, оборачиваются позитивом. Попытавшись резко изменить жизнь, мы нередко оказываемся у разбитого корыта, испытываем разочарование. Как преодолеть кризис?

Специалисты советуют, прежде чем пускаться во все тяжкие, постараться купировать кризис.

Пересмотрите свой образ жизни. Следует по возможности отказаться от вредных привычек и перейти на полезное питание. Чтобы чувствовать себя бодрым и активным, занимайтесь спортом. Хотя бы ежедневно делайте зарядку: это поможет подтянуть мышцы и уменьшить жировые отложения, которые так часто являются поводом для грустных размышлений.

Чаще общайтесь с близкими людьми. Не стоит замыкаться в себе, делитесь своими переживаниями с друзьями и родными — с теми, кто может вам посочувствовать и дать совет.

Не стоит зацикливаться на несбывшихся желаниях, планах и надеждах. Лучше почаще вспоминайте о достижениях и радостях, которые были в вашей жизни.

Найдите в своей жизни смысл. Это может быть работа, хобби, какая-то общественная деятельность. Если вы постоянно будете осознавать, что нужны миру, то, скорее всего, кризиса среднего возраста удастся избежать.