Авиакомпания не дала девушке проститься с матерью

Американку Кэрол Эмрич, летевшую к умирающей матери, выгнали из самолета.

Кэрол находилась в штате Колорадо, когда ей сообщили, что ее мать умирает в в одной из больниц Миннесоты. Расстояние между штатами примерно 1000 миль, и самолет — единственный способ добраться туда быстро.

Но в тот момент, когда девушка заняла свое место в самолете и пристегнула ремень, ее попросили встать и выйти.

Выяснилось, что агентство, через которое приобретался билет, аннулировало его. Причина проста: в билет были внесены изменения, но не через агентство, а напрямую через авиакомпанию, хотя представители авиакомпании заверяли, что так можно.

В итоге девушке пришлось поехать на автомобиле, но, к сожалению, она не успела. Мать умерла без нее.