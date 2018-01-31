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Авиакомпания не дала девушке проститься с матерью
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Авиакомпания не дала девушке проститься с матерью 

Рамблер 31 января 2018
Фото: depositphotos.com
Американку Кэрол Эмрич, летевшую к умирающей матери, выгнали из самолета.
Кэрол находилась в штате Колорадо, когда ей сообщили, что ее мать умирает в в одной из больниц Миннесоты. Расстояние между штатами примерно 1000 миль, и самолет — единственный способ добраться туда быстро.
Но в тот момент, когда девушка заняла свое место в самолете и пристегнула ремень, ее попросили встать и выйти.
Выяснилось, что агентство, через которое приобретался билет, аннулировало его. Причина проста: в билет были внесены изменения, но не через агентство, а напрямую через авиакомпанию, хотя представители авиакомпании заверяли, что так можно.
В итоге девушке пришлось поехать на автомобиле, но, к сожалению, она не успела. Мать умерла без нее.
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