Грязные секреты известных первых леди

У всех есть свои маленькие тайны, свои маленькие миленькие скелетики, спрятанные в самом далеком углу самого потаённого шкафа. Но если обычному человеку свое прайваси удается отстоять с относительной легкостью, то первым лицам государства уже приходится гораздо сложнее. То же самое относится и к первым леди страны, за которыми очень часто пристально следят папарацци всех мастей. И не просто следят, а раскапывают самые грязные секреты, показывать которые эти красавицы не собирались никому.

Принцесса Диана

Булимия

Бедняжка принцесса Диана в юном возрасте была столь неуверенна в себе, что серьезно страдала от булимии. Ей всюду мерещились лишние килограммы и даже завоевав любовь всех англичан девушка не смогла окончательно избавиться от проблемы.

Нэнси Рейган

Астрология

Держитесь крепче: первая леди Рональда Рейгана не только всерьез увлекалась астрологией, но и частенько давала мужу советы после того, как консультировалась напрямую с космосом. Это, видимо, мироздание виновато в обострении холодной войны!

Жаклин Кеннеди

Сигареты

Жаклин Кеннеди всегда была заядлой курильщицей. Конечно, предстать с сигаретой на глазах у публики она не могла, ведь образ Жаклин всегда неразрывно связывался с президентом, Джоном Кеннеди , но без свидетелей она дымила просто постоянно.

Карла Бруни

Нимфомания

Красавица и умница Карла Бруни открыто признавалась, что предпочла бы полигамные отношения обычному браку. До свадьбы с Николя Саркози девушка ни в чем себе не отказывала и встречалась сразу с несколькими мужчинами.

Имельда Маркос

Растрата

Вдова 10-го президента Филиппин прославилась полным не умением контролировать свои траты. Ладно бы, пользуйся она своими деньгами, но Имельда (прозванная в народе Стальной Бабочкой) с удовольствием запускала руку и в государственный бюджет. В конце-концов Имельда и Маркос были вынуждены из страны бежать — народу, наконец, надоело терпеть прихоти Стальной Бабочки.