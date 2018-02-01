Распространенные способы выкинуть деньги на ветер

Люди современности являются жуткими потребителями и скупают на своем пути абсолютно все, не жалея денег. Эксперты рассказали, от каких покупок лучше всего отказаться, чтобы найти более разумное применение своим средствам. Кинотеатр

Даже если человек не может дождаться выхода нового фильма в сети, не стоит мчаться в кинотеатры в первый же день премьеры, ведь можно сильно сэкономить, если переждать неделю. Также эксперты доказали, что тратиться на 3D-фильмы не имеет смысла, поскольку человек получает одинаковые впечатления, даже если выбирает 2D.

Тариф сотовой связи

Люди, которые годами не меняют свой стиль и не интересуются новинками, могут сильно пожалеть об этом, поскольку они продолжают тратить свои деньги на давно устаревшие продукты. Например, тарифы сотовой связи периодически обновляются и перестраиваются к надобностям покупателя. Поэтому все пользователи старых тарифов пропускают выгодные предложения, когда могут подобрать тариф под собственные запросы.

Еда и напитки

Статистика гласит, что люди во всех развитых странах выбрасывают большое количество еды, в частности, россияне могут отправить на помойку до 25% покупных продуктов. Это можно изменить, если покупать только то, что гарантированно пойдет в пищу. Экономия заметна, если отказаться от расфасованных товаров, даже не смотреть на разнообразные снэки у касс, которые попросту разоряют кошельки, а также не покупать кофе на вынос, стоящее на порядок больше приготовленного самостоятельно. Эксперты советуют отказаться еще и от псевдодиетических товаров или препаратов для похудения, которые не только не принесут пользы, но еще и навредят организму.

Пакеты

Отказываясь от полиэтиленовых пакетов, люди не просто экономят свои деньги, но и берегут экологию планеты, что немаловажно в современном мире. Такую покупку легко заменить легкой сумкой, которая на годы решит проблемы переноса продуктов из магазина домой.

Одежда и обувь

Особенно часто девушки покупают для себя неподходящую по размеру одежду и обувь, надеясь, что она станет причиной для похудения или разносится со временем. В итоге купленные платья так и пылятся в шкафу, а маленькие туфли забываются после первых натертостей. Эксперты советуют покупать вещи только своего размера и по сезону, ведь спустя время мода изменится или фигура не станет стройнее.

Онлайн игры

В сети можно найти большое количество игр, которые созданы только для того, чтобы тащить из игроков деньги. Покупка жизней для игры и разнообразных бонусов лишь опустошает кошелек и не приносит победы. Такие приложения устроены специально, чтобы не заканчиваться, новые уровни будут появляться снова и снова, а на потраченные средства, если захотеть, можно приобрести полноценную игру с интересным сюжетом.

Статус

Человек, который зарабатывает крупные суммы каждый месяц, может позволить себе статусные аксессуары и дорогие гаджеты. Однако в нашем мире «тренды» буквально вытягивают из людей последние деньги и общество все больше стремится к дорогим покупкам, даже не имея достаточного заработка для этого.