18 зимних удовольствий, которые нужно успеть попробовать

18 зимних удовольствий, которые нужно попробовать

Холодное время года — не повод скучать и хандрить. Наполните его смыслом, приятными мгновениями и радостью, получайте удовольствие здесь и сейчас! А мы поделимся интересными планами.

1. Подсядьте на витаминный допинг

Когда за окном вьюга и зябко, лучший способ согреться и почувствовать себя счастливым — приготовить витаминный напиток. Начните с горячего шоколада! Он содержит вещества, которые стимулируют производство дофамина — нейромедиатора, повышающего настроение. Помимо этого в шоколаде присутствуют химические соединения, которые улучшают концентрацию и внимание, помогают справиться с логическими задачками. Каждый день пейте новый «допинг» — белый чай и настой шиповника, взбитое молоко с ягодами, грог и глинтвейн!

2. Соберите теплую компанию

Человек — существо социальное, нам жизненно необходимо общение. Устраивайте вечеринки, девичники и мальчишники, смейтесь и болтайте ни о чем и обо всем сразу — это лучший способ психотерапии, по признанию психологов. Если давно не встречались со старыми друзьями, обязательно запланируйте встречу! А может пора уже появиться на Вечере встрече одноклассников?

А вы знали?

Оказывается, счастье заразно! Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, показало, что находясь рядом со счастливыми людьми, мы чувствуем себя лучше на целых 15%.

3. Проявляйте нежность

Сезонное снижение иммунитета, атакующая простуда и грипп — поводов для грусти зимой достаточно. Но постарайтесь переключиться на приятные вещи! Важность того, что мы ощущаем кожей в холода, возрастает в несколько раз. А значит, больше нежности, страстных объятий и поцелуев!

4. Планируйте грядущий отпуск

Отличный способ скоротать зимний вечер — заняться планированием ближайшего отпуска. Рассматривайте достопримечательности разных городов и стран, составляйте новые маршруты и разглядывайте апартаменты отелей! Даже если ваше пребывание в другой стране так и останется счастливой иллюзией, сколько приятных моментов до этого можно пережить!

Совет!

Планируя отпуск, не пренебрегайте ночным отдыхом. Дефицит сна напрямую влияет на наше самочувствие: чем меньше мы спим, тем выше вероятность появления депрессии. Скорее в кровать!

5. Найдите увлекательное хобби

Возьмите за привычку каждый месяц пробовать что-то новое! Учитесь вязать, шить и вышивать, освойте скрапбукинг, квиллинг или выжигание по дереву. Сделайте перепланировку в квартире, наполните дом предметами уюта. Когда вы почувствуете себя творцом, это заметно повысит вашу самооценку, добавит уверенности и сил.

6. Скажите себе «С легким паром!»

Баня, сауна и хаммам — лучшие зимние удовольствия. Когда за окном вьюга и метель, приятно «почистить перышки» и «погреть косточки» в теплом окружении. Тем более что все это пойдет на пользу организму, а при желании — и красоте. Достаточно захватить с собой массажные смеси, косметические средства и масла.

7. Посмотрите новый сериал

Когда как не зимой смотреть новые фильмы и сериалы запоем, и получать от этого удовольствие? Может, вы еще не видели «Снеговик» и «Между нами горы» — фильмы, собравшие армию поклонников, либо откладывали в долгий ящик сериалы о врачах? Срочно исправьте упущенное и хотя бы один день в феврале проведите так, как давно хотели.

Интересно!

Вечно «счастливый» смайлик — желтый круг с глазами-пуговками и широкой улыбкой, был изобретен в 1963-м году. Его придумали для поднятия боевого духа среди сотрудников страховой компании.

8. Заведите домашнего питомца

Подумайте о братьях наших меньших, им тоже нужна ласка и доброта! Исследования показали, что в то время, когда мы гладим пушистого питомца, в нашем организме увеличивается уровень окситоцина — «гормона счастья».

9. Начните вести дневник

Этим занимаются не только молодые люди 15-17 лет, но и мужчины в расцвете сил! Вспомните дневники известных писателей! Записывайте свои идеи, приятные впечатления, прочитанные книги и просмотренные фильмы, планируйте вылазки на природу и посиделки в отчем доме — заполните страницы всем тем, что делает ваш мир прекраснее!

10. Тянитесь и прыгайте

Это только на первый взгляд кажется скучным, а на самом деле упражнения отлично тонизируют и заряжают бодростью. Не нравится зарядка, скачайте видео-уроки стретчинга или аэробики, будет весело и зажигательно. Достаньте из кладовки скакалку, начните крутить хулахуп, двигайтесь на диске «Грация». Укрепление здоровья всегда начинается с малого, это потом оно становится полезной привычкой.

Любопытно!

Многолетняя практика йоги увеличивает уровень счастья и снимает страх, гнев и усталость — показывают исследования, опубликованные в Журнале биопсихосоциальной медицины.

11. Готовьте домашние обеды

Даже обычная овсянка с ягодами, приправленная любовью, становится настоящим кулинарным шедевром. Балуйте близких новыми блюдами каждые выходные! Не обязательно готовить что-то сложное — начните с горячих супов со всего света, переключитесь на вкусные рецепты блинов (скоро Масленица!), попробуйте блюда из детства! Наступило время достать старые формы и испечь культовые советские угощения — олимпийских мишек, вафельные трубочки, орешки.

12. Зарядитесь!

Наряду с зимними радостями — обилием цитрусовых, можно лакомиться и исконно летними — замороженной клубникой, вишней, малиной и черешней. Добавляйте их в йогурты и смузи, варите компоты и делайте настойки. Кстати, пришло время уничтожить запасы варенья! Скоро новый урожайный год, пора готовиться!

13. Запишитесь к косметологу

Холодное время года — любимая пора косметологов, когда можно сделать практически любую процедуру и не пожалеть об этом. Во время низкой солнечной активности рекомендовано омоложение с помощью пилингов и ухаживающих мероприятий, подготовка тела к лету с лазерными процедурами. Если нет желания проходить весь курс, запишитесь на прием к врачу для подбора домашнего профессионального ухода. Даже простые меры помогут выглядеть ярче, свежее и моложе.

А вы знали?

Исследования 2013-го года показали, что мужчина чувствует себя счастливее, если его партнерша прекраснее его самого. Кажется, это лучший повод для встречи с косметологом!

14. Не пропустите распродажи

Конец зимы — время грандиозных скидок! Можно хорошенько обновить гардероб, приобрести желаемую технику и приятные мелочи для дачи и дома. Пользуйтесь моментом, сравнивайте цены и наслаждайтесь шопингом! Один день по магазинам легко заменит высокоинтервальный тренинг — конечно, если вы будете много двигаться, а не стоять на месте.

15. Танцуйте до упаду

Уверены, что в ночной клуб ходят только школьники и студенты? А вот и нет, там полно людей разных возрастов! Берите с собой друзей, зовите знакомых из социальных сетей и отправляйтесь веселиться! Американские ученые доказали, что 3 часа умеренной активности каждый день снижает вероятность заражения простудой на целых 35%!

16. Не забудьте про массаж

Уровень гормона стресса — кортизола, часто увеличивается в холодное время года. Когда мы утром просыпаемся затемно и возвращаемся с работы поздно вечером, нам как никогда не хватает солнечного света! Постарайтесь в обеденный перерыв выбраться на улицу! Даже 10-15 минут, проведенные на свежем воздухе, творят чудеса. А вечером запланируйте сеанс массажа. Ученые обнаружили, что после этой процедуры уровень кортизола снижается на целых 53% — отличный результат!

17. Создайте зимний сад

Надоели унылые узоры за окном, перенеситесь в лето! Сделать это можно в любой момент! Купите комнатные растения с ярко-зелеными листьями, красочным цветением и поместите их на окно. А может, вы выделите для зимнего сада отдельный угол дома или квартиры? Чем больше места, тем круче и правдоподобнее будет выглядеть ваш сад!

Факт!

Считаете, что теплая погода за окном — ключ к блаженству? Напрасно! Ученые определили температуру, при которой мы чувствуем себя счастливыми. Она равна 14°С.

18. Зажгите свечи

Темнеет рано, а значит, это отличный повод провести вечер при свечах. Они создают романтическую обстановку и способны перенести из зимы в лето. Достаточно купить фигурные варианты с ароматом соснового леса и луговых трав, морского бриза или цитрусового драйва. Глядя на огонь свечи, можно медитировать и мечтать, проводить сеансы релаксации. А еще зима — хорошее время для актов любви, ведь когда как не сейчас важно согреться…

Комментарий эксперта

Татьяна Хромова, практикующий психолог

Сейчас, когда на улице холод и снег, можно легко впасть в уныние и депрессию. И ждать лета. А можно прямо сейчас получать удовольствие от того, что происходит. Один из самых известных принципов психологов: «здесь и сейчас» как раз про то, что интересно и увлекательно можно провести любое время года, было бы желание. Ловите 5 зимних удовольствий, которые можно организовать себе в ближайшие выходные:

1. Конечно же, на первом месте будут зимние виды спорта. Это и коньки, и лыжи — и беговые, и горные, и сноуборд. Хорошее настроение, красивый румянец на щеках, прилив эндорфинов — вам гарантированы.

2. Катание на санках, ватрушках, тюбингах и ледянках. Это можно сделать как в специально организованных горках или горнолыжных комплексах. Также во многих парках и скверах города горки образуются стихийно. Катание — это не прерогатива детей, сейчас это полноценный семейный отдых. Если хочется необычных ощущений, то стоит попробовать езду в собачьих упряжках с красавцами хаски.

3. Вечер хюгге — это понятие пришло к нам из Дании. Хюгге — это что-то уютное, домашнее и теплое. Наличие хюгге в жизни датчан помогает им оставаться одной из самых счастливых нацией в мире. На вечеринку в стиле хюгге можно позвать друзей, устроить вечер настольных игр, всем вместе приготовить вкусный ужин и сварить домашний глинтвейн. В качестве экспертного пособия можно купить книгу Майка Викиннга «Хюгге: секреты датского счастья».

4. Наконец-то найти время и посетить музеи своего города. Ведь наверняка, есть те места, в которые вы давно хотели сходить, но все время откладывали. Для зимнего дня идеально подходят музеи-квартиры, где раньше жили известные люди. Там всегда уютно, интересно и есть возможность стать чуточку ближе к искусству.

5. Устроить себе зимнюю фотосессию. Будет ли ваш фотограф профессионалом, или подружка с камерой на смартфоне — зависит исключительно от вашего настроения и бюджета. Красивый парк, улицы города или просто ваше любимое место, украшенные пушистым снегом гарантируют вам красивые и очень теплые фотографии. Идеальное завершение такой фотосессии — чаепитие в любимом кафе с просмотром полученных результатов.

Как вы уже успели убедиться, получить удовольствие зимой совсем не сложно. Рецепт невероятно прост: ваше желание, немного свободного времени и приятная компания. Вот и все!

Комментарий эксперта

Юлия Голубева, психолог, специалист по отношениям

5 зимних удовольствий, которыми важно успеть насладиться:

1. Полюбоваться плавно кружащимися в ритме блюза снежинками. Наилучшая позиция наблюдателя: лежа на спине с широко открытыми глазами. Если некомфортно от соприкосновения снежинок с ресницами, можно надеть прозрачные очки/горнолыжную маску. И одежду желательно тоже надеть соответствующую непромокаемую.

Конечно же, подобным удовольствием захочется поделиться с родными и близкими, поэтому сразу пригласите с собой друзей или других единомышленников.

Для этого удовольствия требуется совсем мало времени и вряд ли придется далеко от дома уходить. Вышли, полежали минут пять-десять, подышали ровно и спокойно, подарили взгляду прекрасную картину динамики природы, и довольные ушли домой. Или сделали все то же самое по дороге домой, улучшив подходящий погодный момент.

2. Покататься на лыжах/сноубордах/ледянках/на ногах/на ватрушках. Каждый из нас обязан успеть сделать это хотя бы один раз за зиму! Это удовольствие так же, как и предыдущее может быть исполнено, как в одиночном, так и в парном режиме, и даже в большой компании.

Кстати, пункт первый прекрасно вписывается в формат пункта второго, благодаря чему эти два процесса можно легко совместить и получить, как говорится, тридцать три удовольствия сразу.

3. Выбежать из парной/парилки/бани и нырнуть в сугроб. В данном случае безопаснее иметь под рукой знакомый сугроб, в содержимом которого вы уверены. Если такого сугроба поблизости не оказалось, можно предварительно натаскав снега, сделать его самим. В случае отсутствия такого количества снега, вполне можно пощекотать себе пяточки, просто пробежавшись ими по снежку.

4. Устроить зимнюю фотосессию. Фотографии на фоне заснеженных гроздей рябины, гостеприимно расположившихся на ветвях, в любое время порадуют глаз сочетанием гладкого красного и пушистого белого.

Оригинальность сюжета вашей фотосессии прямо пропорциональна разнообразию вашей фантазии. Если ничего особенного не рождается сразу, можно полистать странички в интернете, и на основе имеющегося опыта предшественников у вас родится свой уникальный вариант. Так работает психический процесс «воображение».

Обычно, хорошо работают контрасты — например, в купальнике на фоне снега. Также нас впечатляют предметы, оказавшиеся в совершенно неподходящем месте или времени, или погодных условиях. Поиграйте с вариантами, и вы точно придумаете что-то свое, забавное и интересное.

5. Съездить на пикник зимой — 100% must do it! Непередаваемое удовольствие делать зимой то, что привычно делать летом. Возьмите с собой друзей, мясо для шашлыка, овощи и зелень, теплые напитки в термосах и вперед! К мангалам.

А любителям экзотики и веганам вместо шашлыка рекомендую упиваться на зимней природе арбузным соком и собственным могуществом. Еще бы — красный, сочный, сладкий, спелый посреди белого, холодного, морозного и влажного.

Зима может оставить в вашей душе прекрасные впечатления, в вашей памяти чудесные воспоминания, а в вашем сердце теплые эмоции. Главное, правильно выбирать развлечения.

Наслаждайтесь зимними днями и вдыхайте морозный воздух полной грудью!