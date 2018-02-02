5 советов для апгрейда социальных навыков

Некоторые люди без особого труда находят общие темы для разговора. Другие с легкостью могут завоевать доверие окружающих. Но не все способны на такое. Порой человеку трудно заговорить или договориться даже со своими близкими. Это означает что люди имеют разный опыт общения. И в этом нет ничего плохого.

Для начала достаточно понять, что ключом к развитию коммуникативных навыков является умение слушать. Такой навык помогает наладить контакт с человеком, демонстрирует уважение к собеседнику. Люди чувствуют это, им это нравится. Вспомните как вам было приятно осознавать себя значимым во время беседы. Когда вы делитесь с другом или подругой чем-то интересным. Пусть ваш собеседник не владеет мастерски поставленной речью. Попытайтесь понять суть истории и проявите интерес. Задайте пару уместных вопросов, активнее реагируйте на значимые моменты рассказа. Ведь каждый человек хочет, чтобы его услышали.

Помимо основного навыка есть еще пять дополнительных советов по улучшению навыков общения.

Если вы постоянно перебиваете собеседника это негативно скажется на вашем разговоре. Хотите показать, что вам все равно, перебивайте как можно чаще. Таким образом складывается мнение о вас и вашем отношении к собеседнику.

Иногда так и хочется закончить мысль или предложение за товарища. Но не стоит торопиться с этим. Кто знает, может такое поведение введет в ступор собеседника и ваши отношения подпортятся. На ранних этапах общения лучше воздержаться и проявить терпение. Хотя с другой стороны такое развитие событий объясняется тем, что вы понимаете человека с полуслова, чувствуете ход его мыслей.

Порой недопонимание происходит из-за того, что люди смотрят на одно и то же явление или предмет по-разному. Например, если компанию из пяти человек попросить представить яблоко, результаты будут различаться Кто-нибудь подумает о зеленом яблоке, а кто-то о желтом. Если хотите избежать разногласий, выслушайте, затем выразите мысль собеседника своими словами. Используйте метод под названием парафраз. Так вы сможете проверить, сходятся ли ваши представления о той или иной теме.

Проявляйте активность когда слушаете собеседника. Дайте понять, что вам действительно интересно и вы готовы продолжать общаться. В ответ не молчите, а расскажите что-нибудь занятное, может у вас тоже есть чем поделится.

Во время разговора старайтесь по меньше отвлекаться на посторонние вещи. Отложите все маловажные занятия на пару минут и уделите человеку время. Сохраняйте зрительный контакт. Это важно, так как дает понять, что вам не все равно и вы готовы общаться дальше.

Помните, что чтение самоучителя по плаванию улучшает навык чтения. Также невозможно просто прочитать необходимую статью в интернете и научится вести беседу. Только практика и искреннее желание приведут вас к победе. Ранее было, что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.