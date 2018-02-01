Как не бояться пробовать новое

Это на словах мы все — «Мечтаю на месяц в Индию отправиться, в самые трущобы, ну чтобы жизнь изнутри увидеть, так сказать» или «Попрошу на 8 марта сертификат на обучение управлению парапланом». А на деле боишься челку обстричь на сантиметр короче обычного, потому что пока не готова к таким кардинальным жизненным переменам. Тем временем умение быстро адаптироваться к новым условиям и постоянно чему-то учиться становится одним из главных на рынке труда. Так что бороться со страхом дилетантства необходимо. Как это сделать, сейчас расскажем. Пойми, откуда берется твой страх

Одной из проблем с новыми увлечениями является тот факт, что вы встречаете новых людей, новые группы, новый опыт, и это вызывает много беспокойства, которое мы испытываем из-за того, что выступаем в роли новичка. С эволюционной точки зрения, пробовать что-то новое всегда было опасно. Наши первобытные предшественники знали, что если выбирать одну и ту же дорогу, то вероятность добраться живым до родной пещеры гораздо выше. «Глубоко в мозгу у каждого из нас сидит страх выглядеть плохо, не сделать что-то, ошибиться», — объясняет исследователь и автор книги «Что делать, когда вы новичок: как быть комфортным, уверенным и успешным в новых ситуациях» Кит Роллаг. Он говорит:

Есть конкретные фобии — замкнутого пространства, воды или высоты, но здоровый человек не может бояться всего на свете. Поэтому ваш страх перед катанием на горных лыжах или изучением иностранного языка — всего лишь сопротивление первобытной части мозга чему-то новому. Сначала может не понравиться, и это нормально

Изменения — всегда непросто, это настоящий труд. И если чувствуете, что вам тяжело, что вы «тормозите», — значит, у вас в голове как раз и происходит изменение нейронных связей. Психика будет сопротивляться, и это нормально. Редко отношения с новым делом складываются настолько удачно, что вы с первых минут понимаете — я создана для этого. Поначалу вас преследует стойкое ощущение, что быть визажистом, например, это не ваше, ты не понимаете, как все устроено, у вас нет вкуса, вы выглядите как полная идиотка. Такое внутреннее сопротивление на начальном этапе обучения абсолютно естественно, утверждает психолог Михаил Лабковский:

Когда одолевают упаднические настроения и желание все бросить, радуйтесь — ваш мозг сейчас активно меняется. Помните, что никому до вас нет дела

Может, вы слышали про «эффект прожектора» или наверняка его ощущали. Это наша склонность верить, что все вокруг смотрят только на нас, хотя на самом деле никто не обращает внимания. Чтобы избавиться от этого эффекта, вы должны вернуться к реальности. Оглянитесь по сторонам — все идут мимо, не поворачивая головы в вашу сторону. Задумайтесь, как часто вы отвлекаетесь от своих мыслей, чтобы уличить какого-нибудь бегуна на улице в неловкости? Старайтесь понять, как это делается, а не произвести впечатление

Есть два подхода к новому навыку — желание узнать его, понять все тонкости, интересоваться процессом и стремление овладеть им, чтобы производить впечатление на окружающих. Второй подход вызывает боязнь совершить ошибку, без которой не бывает успеха. Отключите перфекционизм, не думайте о мнении окружающих, делайте это для себя, а не для кого-то. Безусловно, неплохо иметь конечную цель в виде накаченной попы или успешного дизайн-проекта. Но в освоении нового зацикленность на результате может только оттолкнуть и прибавить неуверенности. Подготовьтесь перед началом

Чем больше вы сможете уменьшить неприятные эмоции и чувство тревоги, тем больше вероятность, что это будет хороший опыт. Если вам сложно решиться на новое дело, постарайтесь постепенно подготовить к нему свой мозг. Посмотрите обучающие видеоролики, почитайте статьи по теме, посмотрите, как это делают другие люди. Вот, что говорит на этот счет Кит Роллаг:

Если вы прочитаете статью о беге, это не значит, что на беговой дорожке вам будет проще, чем остальным. Но базовые знания помогут чувствовать себя намного лучше и уверенней.