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Чем опасен кэтколлинг
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Чем опасен кэтколлинг 

Умная 2 февраля 2018
Фото: Кадр их фильма "Малена"
Сколько раз ты, идя по улице, слышала вслед себе окрики, свисты и улюлюканья мужчин? Сколько раз тебе, идущей домой в тёмное время суток, сигналила проезжающая мимо машина? Сколько раз та же машина останавливалась и медленно ехала рядом, а из неё тебя с хохотом звала компания незнакомцев? Иными словами, как часто ты сталкиваешься с кэтколлингом?
Кэтколлинг является одной из форм насилия. Потому что в нём нет никаких позитивных посылов по отношению к женщине.
Как пишет на своём сайте российская блогерша Татьяна Никонова, «оценки твоей внешности сводятся к оценке способности ублажить мужчину, требования „дать телефончик“ намекают, что сталкинг одобряем, а отказ коммуницировать расценивается как нарушение мужского права на использование женского тела по собственному усмотрению и необходимость наказания». Нет в нём также и уважения, искреннего восхищения и желания сделать конкретной женщине приятное, понимания того, что происходит вторжение в её личное пространство и что ситуация напрямую угрожает её чувству безопасности.
Кроме того, даже попытка призвать мужчин поставить себя на место женщины в аналогичной ситуации вряд ли сработает — у мужчин просто нет эмоционального опыта беззащитности перед опасностью со стороны другого, в котором вырастают и живут женщины.
К сожалению, кэтколлинг — чрезвычайно распространённая проблема, столкновение с которой девушки впервые проходят в юном и крайне уязвимом возрасте.
Так, исследование Корнелльского университетапоказало, что 85% американок впервые сталкиваются с уличным насилием до 17 лет (при этом больше 35% из них — в возрасте до 12 лет включительно).
В Европе преследованиям и домогательствам до 17 летподвергались в среднем 81,5% женщин. В России аналогичные исследования не проводились. Да и в целом проблема уличного харрассмента остается скорее тем, над чем смеются и что обесценивают, чем тем, что признают и принимают всерьёз.
Более того, уровень и интенсивность уличных домогательств, вопреки распространенным стереотипам, никак не связана с одеждой пострадавших. Скорее, наоборот, нападению подвергаются те, кто с наименьшей вероятностью может дать агрессору отпор (это объясняет, к примеру, почему подавляющее большинство женщин впервые подвергаются харассменту в ранние тинейджерские годы).
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