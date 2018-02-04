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Секс без удовольствия: почему женщины согласны
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Секс без удовольствия: почему женщины согласны 

Рамблер 4 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Лазурный берег"
Недавно американский сайт babe.net опубликовал историю о комике Азизе Ансари и его неудачном свидании. Девушка, которая встречалась с Азизом, обвинила актера в сексуальных домогательствах. Однако интернет-сообщество неожиданно взорвалось комментариями о том, что движение #MeToo зашло слишком далеко, а дурное свидание нельзя считать харассментом. Пользователи все как один задались вопросом, почему девушка не могла просто уйти, если была не в восторге от встречи?!
Как оказалось, это сложный вопрос. Ответ на него попыталась найти американская журналистка Лили Луфбороу в своей статье "Цена, которую женщины платят за удовольствие мужчин". Она утверждает, что важно понимать главное:
"Культура предписывает женщине в большинстве ситуаций испытывать дискомфорт. И игнорировать его".
Кроме того, Луфбороу говорит о том, что движение #Metoo акцентировало внимание всего мира только на крошечной части проблемы: сегодня девушки могут дать отпор "абсолютному монстру", такому, как Харви Вайнштейн, однако они продолжают терпеть неудачные и неприятные свидания, хамское обращение в быту, отсутствие удовольствия, дискомфорт и даже боль во время секса.
Есть и другое мнение. Движение #MeToo зашло слишком далеко по другой причине: оно отрицает биологическую сущность мужчин. Об этом подробно пишет колумнист Эндрю Салливан.
"Феминизм отказывается дать мужчинам должное и игнорирует роль "природы" в своих дискуссиях".
Однако Лили Луфбороу в своем исследовании настаивает как раз на обратном:
"Настоящая проблема не в том, что мы как культура недостаточно считаемся с мужской биологией. Нет, настоящая проблема в том, что на самом деле это единственная биологическая реальность с которой мы считаемся".
А как вы считаете, должны ли женщины терпеть, если им дискомфортно или просто что-то не нравится?
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