Секс без удовольствия: почему женщины согласны

Недавно американский сайт babe.net опубликовал историю о комике Азизе Ансари и его неудачном свидании. Девушка, которая встречалась с Азизом, обвинила актера в сексуальных домогательствах. Однако интернет-сообщество неожиданно взорвалось комментариями о том, что движение #MeToo зашло слишком далеко, а дурное свидание нельзя считать харассментом. Пользователи все как один задались вопросом, почему девушка не могла просто уйти, если была не в восторге от встречи?!

"Культура предписывает женщине в большинстве ситуаций испытывать дискомфорт. И игнорировать его". Как оказалось, это сложный вопрос. Ответ на него попыталась найти американская журналистка Лили Луфбороу в своей статье "Цена, которую женщины платят за удовольствие мужчин". Она утверждает, что важно понимать главное:

Кроме того, Луфбороу говорит о том, что движение #Metoo акцентировало внимание всего мира только на крошечной части проблемы: сегодня девушки могут дать отпор "абсолютному монстру", такому, как Харви Вайнштейн , однако они продолжают терпеть неудачные и неприятные свидания, хамское обращение в быту, отсутствие удовольствия, дискомфорт и даже боль во время секса.

"Феминизм отказывается дать мужчинам должное и игнорирует роль "природы" в своих дискуссиях". Есть и другое мнение. Движение #MeToo зашло слишком далеко по другой причине: оно отрицает биологическую сущность мужчин. Об этом подробно пишет колумнист Эндрю Салливан

"Настоящая проблема не в том, что мы как культура недостаточно считаемся с мужской биологией. Нет, настоящая проблема в том, что на самом деле это единственная биологическая реальность с которой мы считаемся". Однако Лили Луфбороу в своем исследовании настаивает как раз на обратном:

А как вы считаете, должны ли женщины терпеть, если им дискомфортно или просто что-то не нравится?